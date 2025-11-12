Sicurezza, il SIAP incalza la Giunta: “Nessuna discontinuità rispetto al passato fallimentare”

Genova. Dura presa di posizione del SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) di Genova nei confronti della amministrazione comunale, accusata di non aver impresso alcuna svolta sulla gestione della sicurezza urbana. Dopo il Consiglio Comunale monotematico tenutosi lunedì 10 novembre, il SIAP denuncia la continuazione di un “modello fallimentare” e annuncia una prossima iniziativa pubblica per riportare il dibattito sulla realtà concreta.

A innescare la reazione del sindacato sono state le dichiarazioni dell’assessore Viscogliosi in Consiglio Comunale. Secondo il SIAP, le parole dell’assessore ricalcano uno “schema confuso del passato”, elogiando un modello operativo “vecchio, fallimentare e privo di una base normativa coerente”.

Roberto Traverso, Segretario Generale Provinciale del SIAP di Genova e componente della Segreteria Nazionale, lo ha ribadito con forza: “Purtroppo durante il Consiglio Comunale monotematico sulla sicurezza tenutosi a Genova lunedì 10 novembre, abbiamo avuto conferma di ciò che temevamo: sulla sicurezza a Genova non c’è alcuna discontinuità rispetto al passato. Il modello della precedente amministrazione è stato un fallimento, e l’attuale Giunta, con le dichiarazioni dell’assessore Viscogliosi in Consiglio Comunale, sta scegliendo di proseguirne la linea, senza alcun cambio di passo”.

Il sindacalista sottolinea che l’analisi è puramente tecnica, ma i fatti sono evidenti: “Lo ribadiamo con chiarezza – afferma Roberto Traverso –: il SIAP non fa politica, fa analisi tecniche. Ma i fatti sono fatti. La città continua a soffrire una gravissima carenza di organico nella Polizia di Stato, la Questura non rappresenta la realtà e continua a far credere che “i sacchi vuoti possano stare in piedi”. Così non è, e noi non possiamo più tacere”:

Il nodo cruciale per il SIAP risiede nella mancanza di un vero coordinamento istituzionale e in una confusa interpretazione dei ruoli tra le forze dell’ordine. Nonostante anni di richieste per un tavolo tra Comune, Prefettura, Questura, Carabinieri e Polizia Locale, il risultato è stato “deludente”. Secondo il SIAP, la Giunta sta sostenendo una linea che ignora le chiare normative in vigore. Il sindacato ricorda che la normativa è chiara: l’articolo 57 del codice di procedura penale definisce chi sono gli organi di Polizia Giudiziaria e in quali limiti, mentre il Decreto Legge 14/2017 (noto come Minniti-Orlando) delinea il ruolo della Polizia Locale in chiave preventiva e amministrativa, e non investigativa né sostitutiva della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri. “Eppure, in Consiglio Comunale abbiamo ascoltato parole che ricalcano lo stesso schema confuso del passato, con l’assessore Viscogliosi che elogia un modello operativo vecchio, fallimentare e privo di una base normativa coerente. Siamo stanchi di vedere la sicurezza gestita come terreno di propaganda, invece che come materia di organizzazione tecnica e istituzionale”.

Di fronte a quella che il sindacato definisce una “Questura che continua a non riconoscere le gravi carenze di organico e le proprie difficoltà organizzative” e alla mancanza di volontà politica, il SIAP annuncia un cambio di strategia, superando le sole critiche ai tavoli istituzionali. “Non volevamo arrivare a questo punto – prosegue Traverso – ma dopo l’esito del tavolo e le dichiarazioni dell’assessore Viscogliosi, è evidente che non c’è la volontà politica né istituzionale di cambiare rotta. Se la Giunta crede davvero nella sicurezza, deve iniziare a parlarne con chi la sicurezza la garantisce ogni giorno, non con chi la racconta in aula consiliare”.

Il SIAP Genova si sta quindi preparando a una manifestazione pubblica per denunciare i problemi reali: mancanza di personale, carichi di lavoro insostenibili, assenza di coordinamento. Il sindacato chiede chiarezza e scelte di responsabilità, ponendo direttamente una serie di domande all’assessore. Invece di lodare modelli obsoleti, chiede il SIAP, perché non si propone un protocollo di coordinamento operativo tra Prefetto, Questura e Polizia Locale, utile anche per affrontare emergenze come la gestione dei passaporti o i minori non accompagnati? Perché non si lavora su un vero rafforzamento dei Municipi, con presidi di Polizia Locale che supportino i Commissariati nelle attività amministrative e di prossimità? E ancora, perché non si pone l’obiettivo politico di far convocare il tavolo regionale per la sicurezza, mai riunito, e non si affrontano apertamente le infiltrazioni mafiose che continuano a radicarsi nel territorio? Infine, la domanda più amara: perché si continua a far credere ai cittadini che tutto funzioni, quando gli organici sono al minimo e la sicurezza è garantita solo dal sacrificio degli operatori?

La sicurezza urbana, conclude il SIAP nella sua nota, non si costruisce con le conferenze stampa, ma con una rete istituzionale coordinata, con ruoli chiari e con rispetto della normativa. Oggi, invece, Genova rischia di replicare un modello che ha già fallito. “Come SIAP – conclude Traverso – non accettiamo provocazioni né mistificazioni. Difenderemo fino in fondo la dignità del nostro lavoro, la sicurezza dei cittadini e la trasparenza istituzionale. Se altri tacciono, noi parleremo pubblicamente, come sempre”.