A Sestri Ponente una performance collettiva con centinaia di studenti e cittadini per Moby Dick

Genova. Venerdì 14 novembre, alle 10, prende vita per le vie di Sestri Ponente la performance collettiva “Moby Dick”, a partecipazione libera.

L’azione coinvolge centinaia di alunne e alunni delle scuole del territorio (XXV Aprile, Villa Banfi, G. Pascoli, G. Pallavicini, San Giovanni Battista, P. Thouar, E. Montanella, V. Alfieri, G. Carducci, O. Foglietta, N. Tommaseo e Montegrappa) in un percorso condiviso che attraversa il quartiere.

I partecipanti, guidati dal Capitano Achab, inseguono la leggendaria Balena Bianca tra voci, gesti e immagini in movimento. Ispirata al romanzo di Herman Melville, la performance riflette sui temi dell’accoglienza e della tutela ambientale, proseguendo il lavoro di Teatro Akropolis con scuole e comunità.

L’iniziativa trasforma lo spazio urbano in una grande azione teatrale collettiva e si svolge in dialogo con la mostra omonima ospitata a Palazzo Ducale.

L’evento sarà aperto dai saluti di Rita Bruzzone, assessore del Municipio Medio Ponente, e di Ilaria Bonacossa, direttrice di Palazzo Ducale.

BIGLIETTI E ULTERIORI INFORMAZIONI

Il programma completo di “Testimonianze ricerca azioni” è consultabile su teatroakropolis.com, dove è possibile anche acquistare i biglietti al festival. I biglietti possono essere acquistati anche presso la biglietteria presente nelle sedi di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio dell’evento. È possibile prenotare i biglietti telefonando al 329 1639577 o inviando un messaggio WhatsApp oppure compilando il form di prenotazione disponibile nelle pagine degli eventi sul sito www.teatroakropolis.com

Per gli spettacoli che si svolgono al Teatro Akropolis è inoltre disponibile un servizio di bus navetta gratuito che copre il percorso da Piazza De Ferrari a Sestri Ponente (andata e ritorno), con fermate intermedie a Piazza della Nunziata, Dinegro, Piazza Montano e Sampierdarena. Il servizio può essere prenotato online, alla pagina della biglietteria sul sito del teatro: www.teatroakropolis.com/biglietteria/ e nelle pagine singole degli eventi.