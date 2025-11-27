Sestri Ponente, al via la gara per la costruzione della nuova passerella sul rio Bianchetta: lavori per 246mila euro

Genova. Il Comune di Genova ha dato il via libera definitivo al progetto esecutivo per la realizzazione della “Nuova passerella pedonale sul Rio Bianchetta in Via Gneo Superiore”. L’approvazione, formalizzata con una determinazione dirigenziale dell’amministrazione civica, sblocca un intervento atteso e fondamentale per ripristinare la piena accessibilità nella zona, venuta a mancare con i recenti casi di dissesto idrogeologico dei versanti.
L’opera si rende necessaria a seguito del crollo della precedente passerella pedonale, abbattuta da eventi alluvionali che avevano compromesso il transito nel 2023. Per sopperire all’emergenza, era stato installato un guado provvisorio che verrà ora rimosso per fare spazio alla nuova struttura.
Per l’affidamento dei lavori, il Comune ha optato per una procedura negoziata senza bando, ma garantendo la consultazione di almeno dieci operatori economici. La selezione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il miglior rapporto qualità/prezzo, privilegiando non solo l’aspetto economico ma anche quello “tecnico-qualitativo della proposta”, come viene riportato nella delibera.
Una volta aggiudicato l’appalto, l’impresa avrà 90 giorni di tempo per completare l’opera. Le intenzioni sono quelle di poter iniziare i lavori entro la primavera per arrivare al prossimo autunno con l’opera già in funzione.