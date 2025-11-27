Sestri Ponente, giovane accoltellato soccorso in strada

Genova. Un ragazzo di vent’anni è stato accoltellato giovedì pomeriggio e soccorso in via Gian Giacomo Cavalli, a Sestri Ponente.

Il giovane, italiano, è stato trovato sanguinante in strada poco prima delle 18. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Verde di Sestri Ponente, e i sanitari hanno individuato la ferita al costato. Potrebbe essere stata provocata da un coltello o da un coccio di bottiglia.

Il ventenne è stato soccorso e portato all’ospedale Villa Scassi. Sul posto anche la polizia per le indagini.