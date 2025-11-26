  • News24
Intervento

Sestri Levante, i vigili del fuoco salvano una poiana rimasta impigliata nelle reti protettive

Una volta condotto a terra, il rapace è stato consegnato a un volontario della Lipu che lo ha condotto dal veterinario per le cure necessarie

Sestri Levante. Questa mattina i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Sestri Levante, in via Antica Romana presso il camping Sant’Anna, per soccorrere una poiana rimasta impigliata nelle reti protettive di una parete scoscesa.

I vigili del fuoco hanno approntato degli ancoraggi nella vegetazione e si sono calati fino a raggiungere l’animale.

Una volta condotto a terra, il rapace è stato consegnato a un volontario della Lipu che lo ha condotto dal veterinario per le cure necessarie.

