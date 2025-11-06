La polizia cerca un appartamento occupato e trova una serra di marijuana

Genova. Un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di spaccio dopo la scoperta di una serra di marijuana in un palazzo di Sestri Ponente.

Gli agenti delle volanti dell’Upg e Sp mercoledì mattina sono intervenuti in un caseggiato dopo la segnalazione relativa a un appartamento occupato. Arrivati sul pianerottolo hanno sentito un forte odore di cannabis provenire da quello vicno e hanno suonato: l’uomo all’interno ha aperto e alla vista delle divise ha provato a chiudere la porta, ma gli agenti hanno notato qualcosa di sospetto.

Immediatamente è scattata la perquisizione domiciliare, a seguito della quale sono state rinvenute tre serre dotate di lampade al led e ventilatore, tutte collegate da sistema di areazione e aspirazione, nonché deumidificatore e sistema di termoregolazione.

All’interno vi erano 19 vasi di marijuana in infiorescenza, con fusto di altezza compresa tra i 57 e 95 cm, 18 vasetti contenenti germogli della stessa pianta, oltreché più di 100 grammi di cannabis in infiorescenza e sostanza erbacea tritata e pronta alla vendita, nascosta in alcuni barattoli. Nella stessa stanzetta sono stati trovati numerosi sacchi contenenti del fogliame di coltivazioni pregresse, già raccolte, per un peso complessivo di 2 chili. Sequestrati anche 200 euro e il telefono cellulate, presumibilmente utilizzato per l’attività illecita.

L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.