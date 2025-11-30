  • News24
Tragedia

Senza fissa dimora muore nella sua tenda: la tragedia nel centro di Genova

I medici del 118 hanno tentato invano la rianimazione. Sul posto anche i carabinieri

ambulanza notte

Genova. Una donna senza fissa dimora è stata trovata morta questa sera all’interno della sua tenda nel centro di Genova. Il ritrovamento è avvenuto sotto i portici di via Fieschi, dove pare fosse solita trovare rifugio durante la notte.

Secondo le prime informazioni si tratta di una donna di circa 4o anni. Dopo l’allarme, sul posto sono arrivati i medici del 118 che, per diversi minuti, hanno tentato invano la rianimazione prima di constatarne l’avvenuto decesso, probabilmente dovuto ad un malore.

Presenti anche i carabinieri che hanno effettuato i primi accertamenti per accertare gli eventi. La zona di via Fieschi, come altri portici del centro, accoglie decine di senza tetto ogni notte: con l’arrivo della stagione invernale le condizioni peggiorano drasticamente e si moltiplicano le situazioni di marginalità e bisogno.

 

