“Semi di bene”, si conclude l’iniziativa Unicredit-Celivo: 40mila euro per progetti di volontariato

Genova. Si conclude l’iniziativa Semi di Bene promossa da UniCredit in collaborazione con Celivo che ha messo a disposizione 40mila euro per finanziare progetti di volontariato nella città metropolitana di Genova.

L’iniziativa locale si inserisce in un più ampio accordo nazionale tra UniCredit e CsvNet (Associazione dei centri di servizio per il Volontariato), volto a fornire strumenti concreti per la crescita e la sostenibilità delle organizzazioni non profit.

La collaborazione sul territorio nazionale ha coinvolto i Csv di Genova, Monza Brianza, Messina, Verona, Padova e Rovigo, Napoli e i CSV regionali di Lazio (per il territorio di Rieti) e Toscana (per i territori di Arezzo e Grosseto). Il progetto mira a considerare e sostenere le specifiche esigenze e le differenti caratteristiche delle singole comunità territoriali.

Il progetto a Genova

L’iniziativa è sostenuta grazie al Fondo Carta Etica, attraverso cui UniCredit sostiene progetti e interventi promossi dalle organizzazioni che si prefiggono scopi benefici non lucrativi per favorire lo sviluppo e il benessere delle comunità.

Il bando, emanato in collaborazione con Celivo, ha ricevuto numerose candidature da Enti del Terzo Settore locali che operano attraverso volontari.

I progetti dovevano avere una ricaduta entro la città metropolitana di Genova e valorizzare in maniera chiara il territorio, mostrando in maniera evidente la natura solidaristica e gratuita delle attività.

I progetti vincitori

La selezione ha individuato i quattro progetti più meritevoli che riceveranno un contributo fisso, raddoppiato grazie alla campagna di fundraising che i vincitori hanno avviato sulla piattaforma UniCredit “Il Mio Dono” (una piattaforma gratuita che UniCredit mette a disposizione dei progetti di volontariato).

I progetti vincitori dell’edizione 2025 sono:

Fascia 1: Natura in tutti i sensi (Associazione Genovese Amici degli Animali ODV)

(Associazione Genovese Amici degli Animali ODV) Fascia 2: Tutti per uno (Croce Rossa Italiana – Comitato di Genova ODV)

(Croce Rossa Italiana – Comitato di Genova ODV) Fascia 3: Salvare il cuore della valle pentemina (G.R.S. Gruppo Ricreativo Sportivo Amici Di Pentema APS)

(G.R.S. Gruppo Ricreativo Sportivo Amici Di Pentema APS) Fascia 4: Spazio ai giovani (Associazione G.A.U. – Giovani Amici Uniti ODV)

L’evento di premiazione

I vincitori saranno premiati in occasione dell’evento “UniCredit Incontra Il Terzo Settore Genovese”, organizzato da Unicredit e Celivo, che si terrà mercoledì 12 novembre 2025 dalle 15.30 presso la Sala del Consiglio di UniCredit in Via Dante 1, Genova. L’accesso è libero e gratuito, previa iscrizione tramite l’area riservata del Celivo (accessibile dal sito del Celivo www.celivo.it).

L’incontro sarà l’occasione per presentare ufficialmente i progetti e per illustrare le opportunità di UniCredit per le associazioni del nostro territorio. Saranno presenti per UniCredit Pier Giorgio Grigoli, area manager retail Liguria, e Marco Borgione, responsabile territorial development Nord Ovest; il Celivo sarà rappresentato dalla direttrice Simona Tartarini.