Niente marciapiede per i bambini, la protesta delle famiglie della scuola XVI Giugno

Genova. Ogni giorno i bambini che entrano o escono dalla scuola dell’infanzia XVI Giugno, a Sestri Ponente, si trovano, come chi li accompagna, a camminare lungo una strada che per alcuni tratti è priva di marciapiede.

Via Santa Maria della Costa, sulle alture del quartiere, è percorsa – soprattutto nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio – da un alto numero di macchine, anche quelle di chi porta i figli a scuola.

Dopo tanti anni i genitori degli alunni hanno lanciato l’iniziativa “Non c’è spazio per noi?”, per chiedere la messa in sicurezza del tratto stradale in conformità alle normative sulla tutela degli utenti vulnerabili. “La mancanza di interventi espone a potenziali incidenti e a responsabilità civile da parte degli enti competenti”, dicono.

“I rischi per la sicurezza dei pedoni e in particolare dei minori – continuano – sono evidenti, riteniamo che questo tema sia di interesse pubblico, poiché riguarda la sicurezza stradale, la protezione dei bambini e la promozione di una mobilità sicura e sostenibile”.

La situazione è già stata denunciata in passato, ma con scarsi risultati. Erano stati fatti sopralluoghi e incontri con tecnici comunali e con la polizia locale ma ora le famiglie tornano all’attacco.

“Siamo ripartiti da zero con la campagna di segnalazioni tramite il sito predisposto dal Comune, SegnalaCI, e abbiamo messo al corrente di questa iniziativa il municipio Medio Ponente e gli assessori comunali alla Scuola e alla Mobilità, aspettiamo delle risposte”.