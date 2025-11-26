Nuova scuola politecnica agli Erzelli, appalto aggiudicato all’austriaca Strabag: lavori per 144 milioni

Genova. La Strabag, colosso europeo dell’edilizia, si è aggiudicata l’appalto per la Nuova Scuola Politecnica di Genova che sorgerà sulla collina degli Erzelli, all’interno del Great Campus, il parco tecnologico votato ad essere il più grande d’Italia.

L’opera cuba in totale 144,4 milioni di euro e il raggruppamento temporaneo di imprese guidato dall’azienda austriaca – che vede la collaborazione con Gianni Benvenuto, Consorzio Innova, Csi Consorzio Stabile, Maeg Costruzioni e la tedesca Ed. Züblin – ha superato nella gara indetta da Regione Liguria le altre offerte con un ribasso del 19,15% sulla base d’asta. A darne notizia il Sole24Ore, che ricorda come questa aggiudicazione rappresenti “una eccezione significativa nel panorama italiano” che raramente vede imporsi grandi costruttori esteri.

La struttura, come è noto, sarà dotata di 16 mila metri quadrati di laboratori, i quali includeranno importanti strutture come una vasca navale e una galleria del vento. Gli spazi dedicati all’apprendimento e al lavoro comprenderanno oltre 18mila metri quadrati di aule, uffici, dipartimenti e più di 100 sale riunioni. I servizi per la comunità universitaria includeranno ampie sale studio, una biblioteca, due bar e un teatro da 400 posti, quest’ultimo aperto sulla piazza centrale del parco. Il campus, concepito sul modello americano, riunirà l’intera sezione di Ingegneria dell’Università di Genova e prevede un’affluenza di circa 5.500 persone tra studenti, ricercatori e dottorandi.