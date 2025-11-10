Scolmatore, Pd all’attacco: “Serve trasparenza e cronoprogramma certo”. La replica: “Male informati”

Genova. “Quando ci sarà la commissione sul cantiere dello scolmatore del Bisagno, da me richiesta, si potrà fare realmente chiarezza sullo stato dei lavori. È arrivato il momento di vedere da vicino come sta procedendo il progetto e capire qual è lo stato di avanzamento. Si tratta di un’opera fondamentale per la messa in sicurezza idrogeologica della città, sulla quale chiediamo certezze e chiarezza. Visto che anche l’ultimo taglio del nastro della giunta a favore di telecamera che all’inizio di ottobre sanciva l’avvio della talpa e la sua accensione, si è confermata l’ennesima farsa: la TBM sta iniziando a scavare solo in questi giorni”.

Lo dichiara in una nota stampa il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna che ha chiesto la commissione itinerante monotematica nel cantiere dello scolmatore del Bisagno.

“Sullo scolmatore del Bisagno – aggiunge il consigliere regionale PD Simone D’Angelo – non possiamo più accontentarci di slogan e foto di rito. Dopo anni di annunci, ritardi e rinvii, è arrivato il momento della chiarezza totale. I genovesi hanno diritto di sapere quando quest’opera fondamentale sarà completata. Bucci e Giampedrone devono assumersi la responsabilità politica e istituzionale di presentare un cronoprogramma preciso, pubblico e verificabile. Non bastano le rassicurazioni di circostanza: vogliamo date certe, scadenze chiare e trasparenza. Ogni ritardo, ogni silenzio, ogni zona d’ombra pesa sulla sicurezza dei cittadini e sulla credibilità delle istituzioni”.

La replica di Bogliolo

“Il consigliere Sanna è evidentemente male informato oppure finge di non sapere. È stato lo stesso assessore alla Protezione civile e Difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone, ascoltato in audizione a Roma, ad invitare a Genova i componenti della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico per una visita nel cantiere dello scolmatore del torrente Bisagno”

Così ha commentato Federico Bogliolo, Consigliere Regionale di Vince Liguria-Noi Moderati e Presidente del Municipio Levante, rispondendo alle affermazioni del Consigliere del PD Armando Sanna in merito allo scolmatore.

“In quella circostanza, pochi giorni fa, l’assessore ha presentato interventi strutturali per oltre 1 miliardo di euro, in parte realizzati e in parte in fase di realizzazione, per aumentare la ‘resilienza’ del nostro territorio, secondo il ‘modello Liguria’ riconosciuto a livello nazionale nei settori della Protezione civile e della mitigazione del rischio idrogeologico. Intanto, nonostante i gufi, i lavori dello scolmatore procedono a ritmo serrato: l’inizio dell’attività di scavo con la Tbm è un’ottima notizia per tutti i genovesi che vogliono vedere i fatti e non ascoltare l’ennesima polemicuccia politica”.