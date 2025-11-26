Treni Intercity a rischio in Liguria, sciopero di quattro ore giovedì 27 novembre

Genova. Treni Intercity a rischio in Liguria nella mattinata di giovedì 27 novembre.
Le segreterie regionali liguri delle sigle sindacali Filt, Fit, Uilt, Ugl, Fast e Orsa hanno proclamato infatti uno sciopero del personale mobile della direzoine Operation Intercity di Trenitalia di Genova, dalle ore 9.01 alle 13.00 di domani, giovedì 27 novembre 2025.
In concreto alcuni treni Intercity potrebbero subire cancellazioni o limitazioni. Nessuna ripercussione invece sui treni regionali.
Da ricordare poi lo sciopero generale di 24 ore proclamato da Usb e altre sigle sindacali per la giornata di venerdì 28 novembre con ripercussioni anche sul trasporto pubblico.