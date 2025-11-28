  • News24
Vertenza

Sciopero generale, anche i giornalisti in piazza: “Contratto fermo da 10 anni e stipendi erosi dall’inflazione”

"È una situazione pericolosa anche per la democrazia. Giornalisti economicamente ricattabili sono per forza di cose giornalisti deboli", sottolinea Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi

Generico novembre 2025

Genova. Maggiori tutele per la categoria, stipendi in linea con il periodo storico attuale e una revisione del contratto Fnsi-Fieg (Federazione nazionale stampa italiana e Federazione italiana editori di giornali), scaduto nel 2016. Sono le richieste che i giornalisti liguri hanno portato in piazza, venerdì mattina, aderendo allo sciopero generale nazionale proclamato dai sindacati.

L’appuntamento per i giornalisti era alle 11 davanti alla prefettura, nei momenti in cui il maxi corteo, in cui sfilavano anche Greta Thunberg, Francesca Albanese, l’ex ministro greco Yanis Varoufakis e l’attivista Thiago Avila, attraversava via Roma.

Giornalisti in sciopero, la segretaria Fnsi Costante: “Redazioni impoverite, sempre meno colleghi al lavoro”

“Il nostro contratto è fermo da circa 10 anni, i minimi contrattuali sono fermi dal 2012 – spiega Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi – abbiamo avuto un piccolo aumento, insignificante, nel 2014, le nostre retribuzioni stanno soffrendo. Dal 2016 ad oggi abbiamo perso il 19.3% del potere d’acquisto. E questo semplicemente per quanto riguarda la parte economica, poi c’è tutta la parte dei diritti che ancora più massacrata”.

“Le redazioni sono impoverite, ci sono sempre meno colleghi a lavorare, schiantate sotto il peso del dover produrre senza riflettere e questo non può andare bene – prosegue Costante – Non possiamo accettare che ci sia una categoria precarizzata, ormai i nostri giornali, i nostri siti, le nostre agenzie, le televisioni vengono fatte da colleghi che hanno contratti co.co,co e partita Iva. Che significano in media 11.000 euro annui lordi e 17.000 annui lordi di guadagno. È una situazione insostenibile e anche pericolosa per la democrazia. Giornalisti  economicamente ricattabili sono per forza di cose giornalisti deboli non pretendiamo lo stipendio dei parlamentari, ma pretendiamo uno stipendio che ci consenta di arrivare a fine mese”.

Dell’Antico e Fregatti: “Categoria unita per protestare, chiediamo dignità”

Anche i giornalisti sono lavoratori – aggiunge Matteo Dell’Antico, segretario dell’Associazione Ligure Giornalisti – devono pagare l’affitto, il mutuo, le rate della macchina. Non siamo diversi dagli altri e quindi abbiamo chiesto un aumento agli editori, un aumento legittimo sacrosanto. Abbiamo avuto poche decine di euro e non ci sta bene, come non sta bene che non ci sia dignità per il lavoro autonomo, con lavoratori che vengono pagati 5, 6, 7 euro lordi per un articolo oppure per una foto”.

“Siamo in piazza anche per i tanti giornalisti autonomi che tutti i giorni devono far quadrare i conti e sono costretti a essere pagati 35 euro al pezzo. Abbiamo avuto dei casi addirittura di persone che pagano i giornalisti con abbonamenti alla squadre di calcio. – conclude Tommaso Fregatti, presidente dell’Ordine dei Giornalisti Liguria – Vogliamo che la categoria sia compatta per manifestare tutto il nostro dissenso, soprattutto verso gli editori”.

Nota della redazione: Ai giornalisti di Genova24 è applicato un contratto diverso da quello al centro dello sciopero, ma rinnovano la solidarietà ai colleghi anche con la partecipazione alla presidio di protesta.

