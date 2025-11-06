Sciopero delle farmacie private, oltre 200 lavoratori in piazza a Genova: “Vogliamo dignità”

Genova. Oltre 200 persone in piazza nel centro di Genova per lo sciopero dei dipendenti delle farmacie private, protesta indetta dalle federazioni di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Obiettivo della mobilitazione, che riguarda oltre 60mila farmacisti in tutta Italia di cui 2.500 in Liguria, è il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 agosto 2024.

I lavoratori si sono dati appuntamento sotto la prefettura, poi hanno occupato temporaneamente Corvetto con un mini-corteo che ha fatto due volte il giro della piazza. Il presidio rimane in largo Lanfranco fino alle 13. “Senza collaboratori la farmacia si ferma. La salute non si svende: dignità e contratto ci spettano!“, si legge su uno dei cartelli esposti.

“Salario, diritti e nuove assunzioni per difendere la dignità e il valore di chi ogni giorno garantisce un servizio sanitario di prossimità è doveroso – dichiarano Filcams, Fisascat, e Uiltucs Liguria – Il tempo è prezioso. Anche al di fuori della farmacia. Dietro ogni farmacista c’è una persona, con una vita privata e una famiglia che necessitano tempo di qualità. Tempo che oggi vale sempre meno.

Chiediamo che vengano aumentati i permessi retribuiti e che i turni disagiati (notti, domeniche, festivi) siano davvero valorizzati. Non si tratta di un privilegio, ma di rispetto. Rispettare il tempo di chi lavora significa rispettare la qualità della vita”.

Alla prefetta è stato consegnato un documento da parte dei lavoratori che chiede: maggiore salario e una reale condizione lavorativa che consenta di rispettare i tempi di vita e di lavoro.

Lo sciopero, indetto dalle federazioni di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, segue l’esito negativo della procedura di raffreddamento e conciliazione svolta il 20 ottobre scorso, dopo la rottura del tavolo negoziale con l’associazione datoriale di settore Federfarma, che continua a mostrarsi “indisponibile a riconoscere alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti dai propri associati incrementi retributivi e soluzioni normative in linea con l’aumento del costo della vita, rispondenti alle caratteristiche professionali degli stessi e confacenti al contesto lavorativo nel quale operano”.

Le tre organizzazioni sindacali ricordano che “le farmacie private sono un presidio sanitario e sociale essenziale per il Paese“, e che “il servizio offerto va ben oltre la dispensazione dei farmaci”. “La professionalità delle farmaciste e dei farmacisti rappresenta il primo punto di riferimento per milioni di cittadini in tema di salute, assistenza e prossimità sanitaria – sottolineano –. Il ruolo professionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle farmacie merita rispetto e riconoscimento concreti, non parole vuote”.

Le tre federazioni ribadiscono di “aver sempre perseguito un confronto costruttivo, avanzando proposte concrete e sostenibili per un rinnovo contrattuale che garantisca: giusti adeguamenti salariali; migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro; riconoscimento della professionalità, anche in relazione alla farmacia dei servizi; percorsi formativi volti a valorizzare le competenze del personale”.