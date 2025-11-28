Sciopero dei giornalisti, la redazione di Genova24 è solidale con i colleghi ma per legge non può astenersi dal lavoro

Genova. La redazione di Genova24 esprime totale solidarietà ai tanti colleghi che nella giornata di oggi si astengono dal lavoro per chiedere il rinnovo del contratto di categoria scaduto da dieci anni. Il contratto in questione è quello siglato da Fnsi-Fieg (Federazione nazionale stampa italiana e Federazione italiana editori di giornali), scaduto nel 2016. Il sindacato Fnsi, che ha proclamato la giornata di sciopero a livello nazionale, rivendica inoltre dignità per il lavoro dei colleghi dipendenti e lavoratori autonomi, norme per il corretto utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle redazioni, il riconoscimento anche economico del ruolo cruciale che il giornalismo riveste nell’ordinamento democratico del nostro Paese.

Il contratto Fnsi-Fieg è il contratto ‘principe’ per il lavoro giornalistico ed è applicato ai giornalisti assunti dai quotidiani cartacei, dalle tv e radio nazionali e in qualche (raro) caso anche da testate online nazionali. “Se si toccano gli ‘articoli 1’ e il contratto Fnsi significa che l’asticella sarà abbassata anche per tutti gli altri contratti”, hanno spiegato dall’Associazione Ligure Giornalisti, la branca regionale del sindacato. Quello Fnsi è infatti il contratto che fornisce le maggiori tutele e le migliori retribuzioni e anche a nostro avviso dovrebbe essere applicato oggi tutti i giornalisti senza distinzioni ormai anacronistiche. Ma così non è. Nel nostro settore esistono infatti altri contratti (peggio retribuiti e con minori tutele).

Tra questi c’è il contratto Fnsi-Fisc-Anso che è quello sottoscritto dalla gran parte degli editori di testate online locali e che è il contratto di riferimento anche per i giornalisti di Genova24. Se, quando è stato siglato la prima volta, è stato indubbiamente un contratto spartiacque importante per dare regole e obblighi a un settore dove regnava lo sfruttamento, oggi la disparità di trattamento economico (e non solo) rispetto ai colleghi con contratto Fnsi-Fieg resta piuttosto clamorosa. Una differenza che ci auguriamo possa essere colmata almeno in parte al prossimo rinnovo. Ma oggi, visto che il contratto al centro della protesta non è il nostro, noi giornalisti di Genova24 non abbiamo la copertura sindacale per scioperare.

Per questo, come ogni giorno, oggi racconteremo ai lettori con passione e professionalità gli avvenimenti genovesi, a partire dallo sciopero generale proclamato dal sindacato Usb con annesse manifestazioni. Ma saremo anche accanto ai colleghi in sciopero, partecipando al presidio indetto dall’associazione ligure dei giornalisti davanti alla Prefettura a partire dalle 11 e dandone rilievo sul nostro giornale.