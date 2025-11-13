  • News24
Sciopero per un lavoratore sanzionato, Ansaldo Energia: “Provvedimento proporzionato”

L'azienda controbattealla Fim Cisl: "Respingiamo ogni interpretazione punitiva, impegno a mantenere relazioni sindacali corrette e costruttive"

Genova. Il provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore di Ansaldo Energia “ha avuto natura conservativa e proporzionata, in considerazione delle conseguenze economiche e dei potenziali rischi per la sicurezza derivanti da un errore non volontario ma dovuto a imperizia”.

È la replica dell’azienda dopo lo sciopero organizzato mercoledì dalla Fim Cisl in segno di protesta contro la sanzione  nei confronti di un dipendente a causa di un errore in fase di lavorazione.

Un provvedimento “ingiusto”, secondo il sindacato, che ha denunciato anche “comportamenti non corretti” nei confronti del proprio delegato e ha definito le relazioni sindacali con l’azienda al “punto più basso nella storia”.

Ansaldo Energia “respinge ogni interpretazione punitiva e conferma il proprio impegno a mantenere relazioni sindacali corrette e costruttive, fondate sul reciproco rispetto dei ruoli. In una fase di forte ripresa per l’azienda, è fondamentale il massimo impegno e senso di responsabilità da parte di tutti”.

