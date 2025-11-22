Scarcerato pensionato accusato di detenzione di materiale pedopornografico: “Voglio essere curato”

Genova. Il pensionato di 64 anni, arrestato ieri dagli agenti della polizia postale mentre scaricava e condivideva file pedopornografici, è stato scarcerato. Lo ha disposto il giudice per le indagini preliminari (Gip) accogliendo la richiesta del difensore, avvocato Michele Ispodamia.

Il Gip ha chiarito che all’uomo può essere contestata solo la detenzione del materiale. Il legale, infatti, ha dimostrato che il pensionato non era consapevole del fatto che il sistema da lui utilizzato per ottenere i filmati dal web ne provocasse la condivisione contemporanea.

Il pensionato, incensurato, non è stato ritenuto a rischio di reiterazione del reato, anche in virtù del sequestro di tutti i suoi dispositivi elettronici. Secondo quanto riportato dall’ANSA, il 64enne avrebbe dichiarato al giudice: “Sono un accumulatore seriale di file, scarico di tutto. Non so perché ho preso anche quei filmati ma non li volevo condividere per questo li tenevo in un hard disk esterno. Voglio essere curato”

La pm Patrizia Petruzziello aveva in precedenza richiesto la custodia in carcere per l’uomo e il trasferimento dal carcere di Marassi a Pontedecimo. Questa richiesta era maturata dopo le polemiche sollevate dai sindacati della polizia penitenziaria che avevano paventato il rischio di una rivolta, richiamando gli episodi accaduti il 4 giugno, quando tre detenuti avevano abusato e torturato un compagno di cella sospettato di pedofilia, mettendo “a ferro e fuoco Marassi”.