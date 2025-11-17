“Scacco al drago”, a Palazzo Reale una giornata dedicata a San Giorgio e agli scacchi

Genova. Sabato 22 novembre Palazzo Reale dedica una giornata speciale alla figura di San Giorgio e al gioco degli scacchi, tra attività aperte a tutti, tornei e una grande sfida simbolica.

Alle 10.15, nella Galleria degli specchi, il M° FIDE Raffaele Di Paolo terrà una simultanea tematica sulla Variante del Dragone sfidando 24 “draghi”. Posti limitati, prenotazione (per giocare come drago) a palazzorealegenova@cultura.gov.it.

Dalle 10.30 alle 13.00, nel Salone da ballo, attività didattiche e gioco libero con i maestri Lorenzo Satta e Massimiliano Traverso, aperto a tutti e senza prenotazione.

La Galleria degli specchi, dalle 14.00 alle 19.00, diventa sala di gioco libero; nell’atrio, dalle 10 alle 19, una scacchiera gigante aperta al pubblico.

Nel pomeriggio, 15.00–18.30, si svolgerà il torneo giovanile “San Giorgio e il drago”, tappa del Trofeo Juniores “Città di Genova”. Posti limitati, iscrizioni a santasabinascacchi@gmail.com.

L’evento è organizzato dai Musei Nazionali di Genova – Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria con la Federazione Scacchistica Italiana – Comitato Liguria, in occasione della mostra SAN GIORGIO. Il viaggio di un santo cavaliere dall’Oriente a Genova.

Biglietto speciale mostra + museo: 6€. U18, titolari card MNG e aventi diritto: gratuito