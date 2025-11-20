Savignone, gli appuntamenti della giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne

Savignone. In occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune Di Savignone propone la rassegna: “Donne libere di contare e di cantare” con due iniziative importanti.

Il 21/11 a Palazzo Fieschi – Savignone: “Concerto contro la violenza sulle donne” – tra voci letture – a cura della Corale Isorelle con le letture delle Esploratrici della scrittura. In contemporanea verrà promossa una raccolta benefica per il Centro antiviolenza Mascherona. Sarà con noi Manuela Caccioni, responsabile del centro.

Il 23/11 presso l’oratorio di San Bartolomeo ore 17:30 Poesia e Parole di Antonia Pozzi.

In un alternarsi tra poesie e parole di Antonia Pozzi, gli attori Davide Lorino ed Elisabetta Mazzullo, in arte Bettedavis duo, porteranno gli spettatori in un viaggio nella vita della giovane poetessa. Un tragitto tra poesie, musica e riflessioni sulle poesie della Pozzi.

“Continuiamo a parlare con associazioni e cittadinanza di dipendenza affettiva, educazione sessuale, violenza economica e di ogni forma di abuso sulle donne. Promuoviamo parità provando ad agire sulla cultura dominante per produrre benessere – spiega Antonio Bigotti, sindaco di Savignone – Quella contro la violenza di genere è una battaglia di civiltà che portiamo avanti da quando ci siamo insediati. L’obiettivo è ambizioso, autentico e necessario: consegnare possibilmente alle nuove generazioni un mondo privo di stereotipi di genere, più inclusivo”.