Sassuolo – Genoa LIVE (1-1): pareggia Berardi, entrano Masini e Messias

SASSUOLO – GENOA 1-1 (46′ Berardi; 17′ Malinovskyi)

72′ Masini va a vuoto su Thorstvedt e gli trattiene la maglia: giallo per lui.

67′ Fuori Colombo e Ellertssonper Ekuban e Marcandalli: altre sostituzioni per Criscito e Murgita. Ora Genoa che passa al 4-4-1-1: Messias dietro a Ekuban, Ellertsson largo con Norton Cuffy che torna dietro. Promosso comunque il lavoro con il 3-5-2.

65′ Buona ripresa del Genoa che si rialza dopo il gol subito e ritrova le misure provando ad essere aggressivo e dinamico.

62′ Fuori Koné e Laurientè dentro Vranckx e Fadera nel Sassuolo.

62′ Altra caduta in area di Laurientè, questa volta con Marcandalli: Feliciani gli fa ancora cenno di rialzarsi.

60′ Colpo di testa di Ostigard da corner: non riesce a dare forza al pallone il difensore genoano, blocca il portiere locale.

58′ Dentro Masini e Messias per il Genoa, fuori Malinovskyi e Vitinha.

57′ Occasione Genoa! Girata di Colombo che controlla e calcia ancora fuori: altro tentativo sprecato dal 29 rossoblù, c’è anche sfortuna in questa situazione.

55′ Leali para su Thorstvedt da dentro l’area, poi Laurientè murato dalla difesa rossoblù. Sassuolo che spinge, Genoa che ora inizia a subire.

52′ Thorstvedt prende la mira e calcia da fuori area: rasoterra velenosissimo che si spengne a poco dal palo.

50′ Ripresa subito complicata per il Genoa con il gol di Berardi che ha riequilibrato il parziale. Rossoblù che però continuano a giocare a testa alta, provando ad avanzare. Sassuolo in fiducia, il gol lo ha decisamente sciolto a livello mentale.

46′ Berardi! Eccolo qui! Pareggia il Sassuolo: palla sporcata da Vitinha su cross che serve involontariamente Berardi, pronto a insaccare in rete a porta praticamente sguarnita. Un’occasione definitiva, un gol per il numero 10 neroverde.

Si riparte senza cambi al “Mapei”.

Secondo tempo

Primi 45′ minuti di gioco che vedono avanti il Genoa grazie al bolide da fuori area di Ruslan Malinovskyi al 17′. Una buona prestazione dei rossoblù che approcciano la gara meglio del Sassuolo e si buttano in avanti con convinzione. Buona prestazione, tra gli altri, per Vitinha: tanto lavoro anche in copertura per il portoghese, che poi è qualitativo nella proposta offensiva. Colombo molto generoso ma impreciso: gli manca la precisione nelle sue giocate in zona gol, come esempio c’è l’occasione divorata al 38′ dove ha sparato fuori un tiro preparato bene. La reazione dei neroverdi arriva nell’ultimo quarto d’ora e, viste le armi offensive della squadra di Grosso, al Grifone servirà un secondo tempo di grande attenzione per portare a casa un risultato positivo

45’+3′ Finisce con un minuto aggiunto il recupero di questo primo tempo: il Genoa va a riposo avanti 1-0 grazie al gol di Malinovskyi.

45′ Due minuti di recupero.

43′ Tentativo alto di Laurientè su punizione.

40′ Sassuolo decisamente cresciuto nell’ultimo quarto d’ora. Molto cercato Laurientè, meno Berardi.

38′ Che occasione mancata da Colombo! L’attaccante riceve da Malinovskyi in area, si trova il tempo e lo spazio per la conclusione ma non riesce a centrare la porta. Sembra sempre che manchi qualcosa all’attaccante genoano, soprattutto la precisione.

35′ Giallo per Marcandalli per un fallo su Laurentiè. Sono già due le ammonizioni in casa Genoa. Pochi secondi più tardi un nuovo intervento di Malinovskyi sempre sul 45 neroverde, questa volta in area di rigore e assolutamente regolare perché prende solo la palla.

34′ Occasione per il Sassuolo. Bella palla morbida di Laurentiè ancora per Pinamonti che controlla e colpisce di tacco: blocca Leali, era una bella occasione per la squadra di Grosso.

33′ Colpo di testa di Pinamonti che finisce alto sopra la traversa.

32′ Vitinha tra i migliori del Genoa: tanto lavoro anche in copertura per il portoghese, che poi è qualitativo nella proposta offensiva. Un buon avvio per un giocatore che i rososblù hanno bisogno di ritrovare.

29′ Occasione Genoa! Bella avanzata del Genoa che si conclude con il tiro da fuori di Vitinha: deviazione della difesa con Muric che manda in corner.

27′ Malinovskyi pesca Colombo che controlla e prova la conclusione da posizione defilata: coordinazione non perfetta e palla sopra la traversa.

26′ Altra occasione Sassuolo! La trama neroverde libera Koné per la conclusione da fuori: palla che fa la barba al palo, Leali era comunque sulla traiettoria.

25′ Primo squillo del Sassuolo: cross di Walukiewicz per l’ex Pinamonti che non riesce a impattare con forza, blocca quindi Leali.

24′ Sassuolo che continua a sbagliare le scelte di passaggio, facilitando così la gestione della difesa genoana.

20′ Un vantaggio assolutamente meritato dopo un avvio decisamente migliore rispetto ad un Sassuolo timoroso. Approccio positivo dei ragazzi di Criscito e Murgita.

17′ Malinovskyi! Gran gol da fuori area, col solito mancino: il Genoa è in vantaggio!

14′ Occasione Genoa! Colombo appoggia per Thorsby che poi mette una palla in profondità per Vitinha che salta il portiere ma non riesce a trovare lo specchio da posizione defilata. Poi due cross per Colombo: nel primo c’è l’anticipo della difesa, nel secondo il tentativo al fuori dell’attaccante finisce fuori.

12′ Avanzata in area di Vitinha, Muharemovic mette bene il corpo e si guadagna un calcio di punizione subendo fallo.

11′ Il Genoa sfrutta molto le corsie laterali per poi andare ad accentrare il gioco: Colombo punto di riferimento importante, ma dovrà necessariamente migliorare il controllo palla, per ora macchinoso e prevedibile.

9′ Erroraccio in rinvio di Leali con Koné che riceve palla a centrocampo e filtra per Pinamonti: l’ex cerca l’appoggio per Laurentiè ma arriva l’anticipo della difesa, che poi neutralizza i successivi tentativi neroverdi.

8′ Inizio di gara difficile per il Sassuolo, partito con poco piglio. Ne approfitta il Genoa che punta a prendere campo e provare a dare sviluppo alle trame offensive.

5′ 1200 i tifosi arrivati da Genova al “Mapei”. Esposto uno striscione che recita: “Blazquez vattene”, continua la contestazione dopo quella di mercoledì scorso.

3′ Malinovski interviene in scivolata su Koné: intervento imprudente del giocatore genoano, già ammonizione per lui.

Partiti!

Primo tempo

Le formazioni:

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

A disposizione: Turati, Zacchi, Paz, Coulibaly, Odenthal, Muharenovic, Lipani, Iannoni, Vranckx, Volpato, Fadera, Cheddira, Moro, Pierini.

Allenatore: Grosso.

Genoa (3-5-2): Leali, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Martin, Thorsby, Martin, Vitinha, Colombo.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Messias, Cuenca, Carboni, Gronbaek, Onana, Cornet, Sabelli, Ellertsson, Ekhator, Venturino, Ekuban.

Allenatore: Murgita-Criscito.

Arbitro: Feliciani.

Assistenti: Rossi e Di Monte.

Quarto uomo: Di Marco.

VAR: Maresca.

AVAR: Massa.

Reggio Emilia. In atttesa di scoprire il nome del nuovo allenatore, con De Rossi al momento in corsa insieme a Paolo Vanoli, il Genoa scende in campo a Reggio Emilia in casa del Sassuolo. Una sfida importante per i rossoblù per iniziare sin da subito per alzare la testa dal difficile momento in classifica che ha portato alla separazione con Patrick Vieira. La coppia Criscito e Murgita schierano in campo un inedito 3-5-2: Leali in porta, linea a tre composta da Marcandalli, Ostigard, Vasquez, centrocampo a cinque con Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Martin, Thorsby e Martin, attacco a due con la coppia Vitinha-Colombo. Allo stadio presenti Blazquez e Ricciardella, il direttore sportivo Lopez è rimasto a Genova per continuare a definire la questione allenatore.