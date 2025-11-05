Sant’Olcese, venerdì 7 novembre modifiche alle linee Amt 737 e 738

Sant’Olcese. Le linee 737 e 738 subiranno una temporanea variazione ai percorsi venerdì 7 novembre a causa dell’interdizione al transito veicolare di via G. Poirè a Manesseno di Sant’Olcese per consentire lo svolgimento della manifestazione “Marcia della Pace”, venerdì 7 novembre.
Dalle ore 8.30 alle ore 11.00 (o comunque fino al termine dell’evento), le linee 737 e 738 modificano il percorso come di seguito indicato.
Direzione centro: i bus, giunti a Manesseno, transitano in via Sardorella (strada nuova) e, giunti all’incrocio con via Don Luigi Sturzo, riprendono regolare percorso.
Direzione Sant’Olcese e Casanova: percorso invariato.