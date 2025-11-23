Santa Margherita Ligure, l’opposizione chiede il ripristino dei bus gratis per gli over 70

Santa Margherita Ligure. Il gruppo consiliare Viva Santa ha chiesto al sindaco Guglielmo Caversazio di reintrodurre la gratuità sui mezzi Amt per tutti i cittadini over 70, senza distinzione di reddito e valida sull’intera rete metropolitana.

La proposta, formalizzata attraverso una mozione in arrivo in Consiglio comunale, chiede che giunta e sindaco individuino le risorse necessarie per garantire nuovamente ai residenti over 70 la possibilità di viaggiare gratuitamente su autobus e linee extraurbane per tutto il 2026.

La richiesta arriva dopo lo stop alla gratuità deciso lo scorso novembre da Amt per ragioni di bilancio. Una scelta che, secondo Viva Santa, “ha penalizzato una fascia di cittadini che aveva beneficiato di un provvedimento capace di incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’uso dell’auto privata”.

A firmare la mozione i consiglieri Emanuele Cozzio, Valerio Costa, Patrizia Marchesini e Giuseppe Pastine: “La gratuità, finanziata e introdotta localmente dalla precedente amministrazione nel 2022 e 2023, aveva ottenuto un forte consenso e incentivato l’uso dei mezzi pubblici anche sulle tratte del Tigullio e verso Genova. Un provvedimento che era stato poi replicato dal Comune di Genova e da Amt ampliandolo su tutto il territorio metropolitano”.