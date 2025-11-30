Genova. Con una settimana di attesa in più, fatta trascorrere per il lutto che ha colpito il mondo musicale con la morte di Ornella Vanoni, il direttore artistico e presentatore Carlo Conti, ha annunciato questo pomeriggio in diretta al Tg1 i nomi dei trenta big che saranno in gara alla prossima edizione del Festiva di Sanremo.

Tra i trenta artisti in corsa per il titolo del maggior festival canoro del paese (e tra i più noti al mondo), due hanno origini genovesi, almeno per quanto riguarda il luogo di nascita. Nata al Gaslini il 20 agosto del 1982, Arisa (al secolo Rosalba Pippa), proverà il bis dopo la vittoria al festival nel 2014. Nata a Genova, la premiatissima cantautrice italiana di fatto ha vissuto sempre fuori liguria, crescendo a Potenza, città di origine dei genitori.

Altro genovese in gara il rapper Sayf, classe 1999, lui invece nato e cresciuto in Liguria, figlio di padre italiano e madre tunisina, arriva a Sanremo dopi una collaborazione con il “collegha” Bresh e un featuring di Marco Mengoni insieme a Rkomi

Gli altri artisti in gara sono: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez & Masini, Leo Gassmann, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA & Aka 7even, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock e l’intramontabile Patty Pravo.

L’ultimo Festival di Sanremo, l’edizione 2025, è stata vinta dal cantautore genovese Olly con la canzone “Balorda Nostalgia” L’artista è riuscito a conquistare il primo posto della 75ª edizione del Festival grazie a questa ballad malinconica, superando gli altri finalisti nella cinquina. “Balorda Nostalgia” ha colpito per la sua semplicità e immediatezza nel raccontare un amore finito. Olly ha prevalso su Lucio Corsi, classificatosi al secondo posto con il brano “Volevo essere un duro”, e su Brunori Sas, che ha completato il podio con “L’albero delle noci”.