Sanità digitale, il Ps tracker attivo anche per il pronto soccorso dell’Evangelico di Voltri

Genova. A pochi giorni dall’attivazione all’ospedale Villa Scassi di Genova, prosegue l’estensione del servizio PS Tracker nei pronto soccorso della nostra regione: da ieri, giovedì 6 novembre, PS Tracker è attivo anche all’ospedale Evangelico di Voltri. Il sistema sviluppato da Liguria Digitale, che sta avendo grande riscontro tra cittadini e operatori sanitari, permette di monitorare il percorso di un paziente che si trova in Pronto Soccorso, direttamente dalla app o da web, restando costantemente aggiornati su ogni informazione riguardante un proprio caro.

Dopo il grande successo riscontrato, tra pazienti, parenti e personale sanitario, negli ospedali delle diverse ASL della Liguria che già utilizzano l’applicazione (San Martino, Lavagna, San Paolo di Savona, Santa Corona di Pietra Ligure, Sant’Andrea della Spezia, Sarzana e Villa Scassi), l’ospedale Evangelico Internazionale è l’ottavo pronto soccorso a dotarsi del sistema PS Tracker.

In un anno, il servizio PS Tracker – primo in Italia nel suo genere – ha inviato più di 1,5 milioni di aggiornamenti sul percorso di oltre 13mila pazienti monitorati. Numeri che ne certificano il grande successo e che spingono per la sua progressiva espansione, a dimostrazione dell’impegno di Regione Liguria per portare questo utile e innovativo sistema in tutti i pronto soccorso della nostra regione.

L’uso di PS Tracker è semplice e intuitivo: al momento dell’accesso in pronto soccorso, al paziente viene assegnato un codice alfanumerico unico che può condividere con familiari e amici. Inserendo questo codice nell’app Salute Simplex o sul sito pstracker.regione.liguria.it, sarà quindi possibile ricevere aggiornamenti in tempo reale sul percorso del paziente, sul codice colore di priorità e sulle prestazioni mediche in corso.