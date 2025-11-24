  • News24
Sanità, Bucci presentata all’ospedale Galliera la nuova riforma sanitaria

Alla presentazione è seguito un confronto molto partecipato con i medici che hanno posto domande e chiesto chiarimenti sugli aspetti più tecnici

Genova. Il Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, insieme all’Assessore alla Sanità Massimo Nicolò, al Direttore Generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali Paolo Bordon e al Direttore Generale dell’ E.O. Ospedali Galliera Francesco Quaglia, ha presentato oggi al Galliera di Genova la nuova riforma sanitaria, che introduce un modello organizzativo più moderno e coordinato per rispondere ai bisogni della popolazione.

Alla presentazione è seguito un confronto molto partecipato con i medici dell’Ospedale Galliera che hanno posto domande e chiesto chiarimenti sugli aspetti più tecnici. Nel corso dell’incontro è stata illustrata la nascita dell’Azienda Tutela Salute Ligure, un’unica azienda sanitaria articolata in cinque aree territoriali, garantendo continuità dei servizi e maggiore uniformità nelle risposte assistenziali.

L’integrazione delle funzioni amministrative in “Liguria Salute” permetterà di liberare risorse da destinare direttamente alla cura. Per la cittadinanza ciò significherà servizi più coordinati, maggiore efficienza e un sistema sanitario più vicino alle esigenze del territorio.

