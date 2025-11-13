Sampierdarena, cantieri per gli assi di forza: da lunedì soppressa la corsia bus in piazza Barabino

Genova. Dalle ore 21.00 di lunedì 17 novembre e fino alle ore 24.00 del 5 dicembre scatteranno le prime prescrizioni relative ai lavori di realizzazione del cavidotto di collegamento tra via di Francia, piazza Nicolò Barabino e via Buranello, nel quadro del progetto dei quattro assi di forza del trasporto pubblico locale.
In piazza Nicolò Barabino sarà soppressa la corsia riservata al transito dei mezzi pubblici di trasporto per la sola direttrice levante-ponente, con la contestuale introduzione del limite di velocità 30 km/h. Analoghi provvedimenti anche per via di Francia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Luigi Dottesio e piazza Nicolò Barabino.
Nel dettaglio:
– piazza Nicolò Barabino:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. soppressione della corsia riservata al transito dei mezzi pubblici di trasporto per la direttrice levante-ponente.
– via di Francia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Luigi Dottesio e piazza Nicolò Barabino:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. soppressione della corsia riservata al transito dei mezzi pubblici di trasporto.
Ulteriori novità legate ai lavori degli assi di forza saranno discusse durante l’assemblea pubblica convocata alle 18.45 al centro civico Buranello con gli assessori comunali e il presidente del Municipio Centro Ovest.
“Siamo consapevoli dei disagi che questi lavori comportano, e ci scusiamo per questo con la cittadinanza, ma si tratta di cantieri fondamentali per il futuro della nostra città – commenta l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti -. Dobbiamo accelerare il più possibile per recuperare i ritardi maturati dalla precedente amministrazione comunale e centrare così gli obiettivi del Pnrr”.