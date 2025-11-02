Sampdoria, è ufficiale il ritorno di Attilio Lombardo

Genova. Attilio Lombardo torna alla Sampdoria: la buona riuscita della trattativa con Fredberg è stata annunciata quindici minuti prima del calcio d’inizio della sfida contro il Mantova.
Una notizia molto attesa dalla piazza e un’aggiunta di sampdorianità molto gradita da Gregucci e Foti, i primi a desiderare il suo ritorno.
Per lui un contratto di medio-lungo termine con il ruolo di collaboratore tecnico, ma sarà anche un importante punto di raccordo tra la prima squadra e l’academy blucerchiata.
“Popeye” è stato poi acclamato sul campo dal pubblico dopo il videoclip di presentazione trasmesso sul maxi schermo.