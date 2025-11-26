Sampdoria, ripresa al Mugnaini con l’obiettivo di recuperare elementi e dare minutaggio a Pafundi

Genova. La Sampdoria si ritrova al Mugnaini dopo una giornata di riposo per preparare la delicata sfida contro lo Spezia, in programma al Picco domenica 30 novembre alle 17:15. Sarà determinante per morale e classifica almeno non perdere, per i blucerchiati

La vittoria casalinga contro la Juve Stabia ha ridato morale ai ragazzi di Gregucci in questi giorni cercherà di recuperare qualche elemento e soprattutto lavorare per consentire a Pafundi di avere più minuti nella gambe. Il giovane, quando è entrato lunedì sera, ha dato un po’ più di vivacità al reparto offensivo anche se la voglia di strafare gli fa compiere qualche errore sia in fase di conclusione, sia di valutazione sulla gestione della palla rischiando di rilanciare l’azione avversaria con la squadra scoperta. Il diciannovenne numero 20 resta un elemento determinante per le sue capacità uniche rispetto a tutti gli altri.

Anche se Gregucci, in conferenza stampa, non ha nascosto le difficoltà che la squadra ha nella manovra di approccio all’area avversaria, in alcuni sprazzi di partita la Sampdoria ha dimostrato soprattutto nelle ultime fasi del primo tempo quello che dovrebbe essere il minimo sindacale e che sinora invece si è visto raramente: una squadra avvolgente con tanti giocatori coinvolti nella trama offensiva mettendo un po’ di pressione agli avversari. Manca ancora il guizzo, la verticalizzazione, la voglia di prendersi la responsabilità di un duello uno contro uno. Senza il rigore, probabilmente, la Sampdoria avrebbe avuto ancora vita difficile a segnare. Troppe volte la squadra ha ricominciato con passaggi indietro o tentato cross dalla trequarti, ma qualcosa in più ha costruito tentando anche qualche sovrapposizione. Aspetti che dovranno essere fortificati nelle prossime uscite, a partire da quella di domenica. Di sicuro l’atteggiamento e la voglia dovranno essere le stesse.

Depaoli non sarà della partita: per il capitano è scattata la squalifica di una giornata dopo l’ennesima ammonizione, un aspetto caratteriale che un giocatore esperto come lui dovrebbe limare anche alla luce del momento di difficoltà che sta vivendo la squadra a causa dei problemi fisici che hanno colpito parecchi elementi della rosa.

Per i tifosi che vorranno seguire i blucerchiati alla Spezia, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti è riservata esclusivamente ai possessori di SampCard. I biglietti sono acquistabili dalle 10 di oggi, mercoledì 26 novembre 2025, e fino alle 19 di sabato 29 novembre 2025 al costo di 24 euro esclusi i diritti di prevendita sul circuito Vivaticket.

Nel frattempo la Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 19esima alla 21esima giornata del campionato. Il calendario della Sampdoria prevede: Avellino – Sampdoria sabato 10 gennaio 2026, alle 15; Sampdoria – Virtus Entella venerdì 16 gennaio 2026, alle 20.30; Catanzaro – Sampdoria domenica 25 gennaio 2026 alle 17.15.