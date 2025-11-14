Sampdoria, cambia il preparatore atletico: si dimette Bertelli, dentro Ferrini

Genova. La Sampdoria comunica che il professor Paolo Bertelli ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di preparatore atletico. Bertelli era responsabile dello staff di preparatori.

La società, nella nota ufficiale, ringrazia Bertelli “per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il periodo trascorso a Genova, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.

La Sampdoria annuncia contestualmente l’ingresso, con il medesimo ruolo, del professor Franco Ferrini all’interno dello staff tecnico guidato da Angelo Gregucci. Il professor Ferrini, che vanta una solida esperienza nel campo della preparazione atletica professionistica, inizierà fin da subito a collaborare con il gruppo squadra.

Pisano classe 1962, Ferrini ha un’esperienza ventennale come preparatore atletico. Dopo gli inizi negli anni Duemila al Castelnuovo, passa alla Lucchese per poi collezionare altre due esperienze nello staff al Cuoio Cappiano e alla Reggiana. Approda quindi nel 2009 all’Inter, dove torna dal 2017 entrando a far parte dello staff di Luciano Spalletti. È stato anche nel Club Italia come preparatore atletico della Nazionale A fino a giugno 2025.

Il cambio era nell’aria da un po’ di tempo: la Sampdoria sta subendo da tempo tanti infortuni, inoltre sembra non riuscire a reggere il ritmo partita per tutti i novanta minuti.