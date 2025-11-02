Genova.

68′ Cross di Maggioni, Hadzikadunic mette in corner di testa

62′ Doppio cambio nel Mantova: fuori Bani e Mancuso per Maggioni e Mensah

59′ Occasione Mantova! Tiro a giro di Galuppini, Ghidotti vola sotto l’incrocio e mette in angolo

56′ Sampdoria che è stabilmente in avanti, ma manca la precisione

53′ Cambio nella Samp, esce Henderson, ammonito, per Benedetti

50′ Altro angolo guadagnato dai blucerchiati che viene respinto dal Mantova, stavolta sul primo palo

50′ Occasione Sampdoria! Colpo di testa di Riccio sul corner. Festa si tuffa e para.

49′ Bello scambio tra Barak e Ioannou, con il primo che arriva alla conclusione, ma anche in questo caso il Mantova si salva in qualche modo. L’azione prosegue e la Samp guadagna un corner dall’altro lato con Cherubini

46′ Partiti con Sampdoria che ora attacca verso la Gradinata Nord. Nessun cambio. Nella Sud esposto uno striscione di contestazione alla Società

Primo tempo tra Sampdoria e Mantova che termina sullo 0-0 con i primi 45 minuti giocati di buon piglio dai blucerchiati, ma poveri di conclusioni a rete.

Gregucci e Foti disegnano una Samp offensiva schierando un 3-5-2 con Hadzikadunic al centro della difesa, con Barak che torna titolare, Cherubini tutto a sinistra e Coda e Cuni estremi offensivi.

Sampdoria che parte subito forte e schiaccia il Mantova con azioni dinamiche, senza dominare il possesso palla, aggredendo gli spazi e pressando alta. Cherubini a destra e Ioannou a sinistra fanno male agli avversari e arrivano più volte sul fondo, poi però manca la zampata finale.

L’unica occasione da rete degna di nota per la Sampdoria è al 24′: Cherubini serve Henderson, assist per Coda, l’impatto col pallone non è dei migliori, ma è comunque verso la porta, è Radaelli a salvare tutto e ad allontanare.

Il Mantova alza la testa poco dopo: al 26′ diagonale di Galuppini deviato in modo decisivo da Hadzikadunic, con Ghidotti che sarebbe fuori causa. Palla sull’esterno della rete e calcio d’angolo.

È il momento migliore dei virgiliani che in dieci minuti guadagnano un paio di corner senza però pungere. Al 32′ Cuni colpisce un palo, ma sarebbe stato tutto fermato per un fuorigioco dell’assist-man Cherubini.

45′ Un minuto di recupero

43′ Bani devia in modo decisivo una verticalizzazione di Cherubini per Henderson, palla in angolo. Battuta di Henderson sul primo palo. Ancora nulla di fatto per la Samp

40′ Corner guadagnato dalla Sampdoria, ancora Ioannou incontenibile, il cross in mezzo è deviato da Castellini. L’angolo non viene però capitalizzato perché la difesa del Mantova è molto attenta di testa, anticipando Cuni

37′ Mantova ancora pericoloso ma per fortuna della Sampdoria poco preciso, Radaelli ha spazio sulla destra e tenta la botta in diagonale. Pallone alto. Sul rovesciamento di fronte è Cuni ad andare al tiro dal limite, palla alta pure in questo caso

35′ Ancora Mantova all’attacco e altro corner guadagnato, stavolta è Ioannou a mettere di testa oltre la linea. Sugli sviluppi il tiro di Bani è respinto involontariamente da Mancuso

32′ Palo di Cuni, ma c’era fuorigioco! Discesa di Cherubini sul fondo, palla verso il numero 7 che gira a rete, ma è il legno sul primo palo a dire di no. Bandierina alzata perché Cherubini era partito in fuorigioco

29′ Ci prova Giordano dalla distanza, rasoterra fuori

27′ Nuovo corner per il Mantova, ma la Sampdoria libera

26′ Occasione Mantova, diagonale di Galuppini deviato in modo decisivo da Hadzikadunic, con Ghidotti che sarebbe fuori causa. Palla sull’esterno della rete e calcio d’angolo.

24′ Altra azione pericolosa della Sampdoria che però non si concretizza. Stavolta accade tutto dal lato destro, dove c’è Cherubini che serve Henderson. Assist per Coda, l’impatto col pallone non è dei migliori, Radaelli finalizza il salvataggio e allontana.

19′ Errore di disimpegno del Mantova, ne approfitta Cuni che poi lascia il tiro a Coda dal limite, palla deviata da un difensore in scivolata e Festa para

17′ Azione arrembante della Sampdoria sulla fascia, con Coda che lancia Ioannou nello spazio, palla che viene poi allargata verso Cherubini, cross in mezzo verso Coda e difesa mantovana che di testa con Castellini disinnesca una potenziale palla gol. Sugli sviluppi ancora Artioli allontana

13′ Calcio piazzato di Ioannou, si inserisce Henderson che prova a girare verso la porta, palla ampiamente fuori

10′ Punizione di Artioli dalla trequarti molto profonda, Ghidotti para in presa alta

6′ Cross di Cherubini dalla destra colpo di testa di Riccio, palla alta di poco

4′ Altro angolo, stavolta guadagnato da Ioannou, il cui diagonale viene respinto da Galuppini. La battuta arriva sul secondo palo verso Coda, ma anche qui la difesa virgiliana è attenta

3′ Corner guadagnato da Cuni: palla che rimbalza su Cella e termina oltre la linea di fondo. Palla battuta da Henderson, la difesa del Mantova libera di testa

1′ Partiti e subito un cartellino giallo per Henderson per un fallo su Trimboli. Sono passati solo 20 secondi

Sampdoria – Mantova, il prepartita

Scontro diretto contro il Mantova per la Sampdoria, con entrambe le squadre in fondo alla classifica. Sampdoria a 7 punti, Mantova a 5. Un’eventuale vittoria dei blucerchiati potrebbe consentire di mettere distanza dall’ultimo posto e scavalcare il Pescara che è fermo a 8 punti e lo Spezia a 7. Calcio d’inizio alle 19:30 al Ferraris. Gregucci e Foti danno fiducia a Barak e confermano Cuni e Coda titolari. In campo di nuovo Ricci a centrocampo dal primo minuto. Torna Riccio in difesa. Ferrari in panchina.

Riscaldamento iniziato senza pioggia per i giocatori. Alle 19:15 l’annuncio del ritorno di Attilio Lombardo, presente allo stadio, come collaboratore tecnico manda in visibilio tutto lo stadio.

Il saluto di Lombardo allo stadio

Prima dell’ingresso delle squadre in campo esposto lo striscione “Insieme a noi, canteranno da lassù” nella Sud per ricordare i tifosi scomparsi nella giornata di commemorazione dei morti. Osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Giovanni Galeone.

Ecco le formazioni in campo:

Sampdoria: Ghidotti, Riccio, Hadzikadunic, Giordano, Cherubini, Henderson (53′ Benedetti), Ricci, Barak, Ioannou, Cuni, Coda.

Allenatore: Gregucci.

A disposizione: Krastev, Ravaglia, Coubis, Bellemo, Venuti, Ferrari, Vulikic, Conti, Narro, Malagrida.

Mantova: Festa, Radaelli, Castellini, Cella, Bani (62′ Maggioni), Paoletti, Artioli, Galuppini, Trimboli, Ruocco, Mancuso (62′ Mensah).

Allenatore: Possanzini.

A disposizione: Andrenacci, Pittino, Mullen, Wieser, Fedel, Falletti, Fiori, Caprini, Bonfanti, Marras.

Arbitro: Mucera di Palermo. Assistenti: Miniutti di Maniago, Cortese di Palermo. Quarto ufficiale: Di Marco di Ciampino. Var: Mazzoleni di Bergamo. Avar: Del Giovane di Albano Laziale.

Ammoniti: Henderson (S)

Spettatori: abbonati: 20.392 rateo, 194.745 euro; paganti: biglietti 1.929, incasso 32.790 euro