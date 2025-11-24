Sampdoria – Juve Stabia LIVE (0-0). Ripresa partita senza cambi

Genova.

46′ Si riparte con palla alla Juve Stabia. Sampdoria che in questo secondo tempo attacca verso la Sud

Finisce 0-0 il primo tempo al Ferraris tra Sampdoria e Juve Stabia, in un clima non certo ideale per giocare una partita serale: vento teso, pioggia fitta e temperatura ampiamente sotto i dieci gradi.

Clima teso anche sugli spalti, con la Sud e la Nord prive di molte bandiere per la protesta di alcuni gruppi della tifoseria organizzata. Squadra in emergenza a livello di infortuni e recuperi in extremis quella di Gregucci, chiamata dalla Sud nel pre-partita e invitata a vincere per allontanarsi dall’ultimo posto.

Coda recuperato agisce da unica punta con Cherubini alle spalle. A centrocampo si rivede Bellemo titolare con Benedetti. Dietro il trio Venuti, Hadzikadunic, Vulikic.

La partita inizia con una Sampdoria volenterosa e che fa possesso palla, non succede granché fino al 22′ quando è la Juve Stabia a tirare in porta per la prima volta con Candellone da fuori area: Ghidotti è pronto alla deviazione in angolo. Subito dopo (25′) la Sampdoria colpisce una traversa con Depaoli: cross troppo lungo che si trasforma in palla insidiosa.

Il possesso palla blucerchiato raggiunge il 65%, ma è ancora la Juve Stabia ad andare più vicina al gol al 30′ con Mosti, che riceve palla e ha tempo di prendere la mira per battere sul secondo palo: pallone troppo largo.

La Sampdoria insiste e riesce anche a intessere buone trame di gioco, con diversi tentativi tra cross e tiri che trovano però molto attenta la difesa della squadra di Abate nella respinta.

45′ Un minuto di recupero

38′ Ammonito Ruggero, fallo su Coda

30′ Occasione Juve Stabia, con Mosti che riceve palla in area e ha tutto il tempo per prendere la mira, allargando troppo la battuta sul secondo palo

25′ Traversa di Depaoli! Cross lungo del capitano che per poco non sorprende Confente: palla che rimbalza sulla parte superiore della traversa e resta in campo. Nell’azione successiva però fischiato fallo in favore della Juve Stabia

22′ Candellone ci prova da fuori area e trova la deviazione di Ghidotti! Primo corner gudagnato dalla Juve Stabia che non viene sfruttato, mischia in area e l’arbitro Zufferli fischia un fallo in favore della Sampdoria

19′ Cross dalla destra di Depaoli, colpo di testa di Coda che non trova lo specchio della porta

12′ Nella Sud compaiono striscioni contro la proprietà e un grande “Go Away” che viene per qualche sercondo abbattuto dal vento forte e dalla pioggia

10′ Venuti momentaneamente fuori dal campo per uno scontro di gioco, il numero 18 recupera dopo l’intervento dei sanitari

5′ La Sampdoria chiede un calcio di rigore per un tocco di mano di Bellich su cross di Depaoli, silent check conferma la decisione dell’arbitro di non fischiare

1′ Partiti con la Sampdoria a battere il calcio d’inizio. Attaccherà verso la Nord. Blucerchiati subito in avanti

Serata fredda e vento teso al Ferraris per Sampdoria – Juve Stabia con i blucerchiati che hanno recuperato qualche elemento, ma non rischiano Pafundi titolare e così formazione quasi obbligata per Gregucci e il suo team, con Coda e Cherubini a comporre il comparto offensivo.

Nel pre-partita squadra chiamata sotto la Sud e coro “Devi vincere”. Sud e Nord prive della maggior parte delle bandiere per la decisione di alcuni gruppi di non esporre i vessilli in protesta contro la proprietà.

Sampdoria: Ghidotti, Venuti, Hadzikadunic, Vulikic, Depaoli, Conti, Bellemo, Benedetti, Giordano, Cherubini, Coda.

Allenatore: Gregucci.

A disposizione: Krastev, Ravaglia, Coucke, Coubis, Ferri, Pedrola, Pafundi, Casalino, Ioannou, Narro, Barak.

Juve Stabia: Confente, Ruggero, Giorgini, Bellich, Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani, Candellone, Gabrielloni.

Allenatore: Abate.

A disposizione: Signorini, Boer, Reale, Pierobon, Piscopo, Baldi, Stabile, De Pieri, Maistro, Mannini.

Arbitro: Zufferli di Udine. Assistenti: Ricci di Firenze, Ceolin di Treviso. Quarto ufficiale: Zoppi di Firenze; Var: Baroni di Firenze; Avar Pezzuto di Lecce.

Ammoniti: Ruggero (J)