Sampdoria, primi lavori post Mantova in vista di Venezia

Genova. La Sampdoria riprende la settimana di allenamenti al “Mugnaini” di Bogliasco dopo la sconfitta contro il Mantova, diventando così ultima in classifica. I blucerchiati ora devono puntare a sabato per affrontare una gara molto difficile contro il Venezia, sesta forza del campionato.

Lo staff tecnico di Gregucci e Foti ora vede il contributo sul campo di Attilio Lombardo, ritorno molto apprezzato dalla piazza e dal gruppo di lavoro doriano. La squadra è stata divisa nuovamente in due gruppi. I titolari di domenica sera hanno svolto una seduta di scarico prevalentemente atletica, mentre per gli altri lavoro in palestra, esercitazioni tecniche e partitelle a campo ridotto. Tra questi anche Malagrida, costretto a interrompere anticipatamente l’allenamento a causa di un lieve fastidio muscolare.

Situazione infermeria: Ferrari, Narro e Pafundi hanno sostenuto lavori ridotti programmati, mentre Altare, Depaoli e Pedrola hanno proseguito i rispettivi percorsi di recupero con sedute differenziate. Terapie personalizzate per Abildgaard e Ravaglia.

Dopo la sessione mattutina di mercoledì, la Samp partirà verso la sede veneta di Veronello. Una partita difficile ma con un alto bisogno di conquistare un risultato per una classifica sempre più preoccupante. In diffida c’è Henderson.