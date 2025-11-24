Sampdoria, Gregucci: “Oggi eravamo un corpo solo, siamo un cuore che deve pulsare”

Genova. Una vittoria brutta sporca e cattiva per Angelo Gregucci, che in sala stampa commenta la prima vittoria della Sampdoria nella sua gestione contro la Juve Stabia: “Abbiamo giocato un primo tempo buono pur concretizzando poco, impensierendo poco il portiere avversario, nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’, c’è stata una gestione dei cambi complicata, diversi giocatori con qualche crampo. Dovevamo essere lucidi e lo siamo stati: la squadra ha letto bene i momenti, c’è stato molto aiuto reciproco. La vittoria era un elemento fondamentale stasera. Ho fatto i complimenti per lo spirito e il sacrificio”.

Gregucci elogia i suoi ragazzi per “aver capito il momento e averlo affrontato con lucidità. Era vitale per portare a casa i tre punti. Ora c’è da recuperare in fretta perché abbiamo giocato oggi, lunedì, dobbiamo serrare i ranghi. Ringraziamo il pubblico che ci ha sostenuto. Non avevo dubbi, archiviamo questa serata con i tre punti e sono convinto che arriveranno tempi migliori sotto il profilo della manovra dove potevamo fare qualcosa in più, abbiamo perso lucidità per chiudere la partita”.

Sui tifosi Gregucci commenta: “Hanno bisogno di una squadra che lotta e che combatte al netto del risultato, quello che mi concilia alla logica è che la squadra ha lottato. Poi le partite si vincono si perdono, però i tifosi vogliono vedere la maglia sudata. Oggi eravamo un corpo solo, siamo un cuore che deve pulsare, hanno riconosciuto che abbiamo raschiato il barile“.

Il mister vuole sottolineare che la vittoria “è di tutti, non della gestione. Sarà necessario recuperare qualche giocatore e migliorare la condizione atletica”.

Un buon primo tempo, ribadisce Gregucci, ma che doveva essere più concreto essendo stato giocato quasi sempre nella metà campo avversaria: “Avevamo molta profondità sugli esterni, ma finalizzare è fondamentale. Loro presidiavano con tutti gli effettivi nella loro metà campo, se tu li metti lì devi necessariamente andare con tanti traversoni da destra e da sinistra e poca profondità. Loro invece sono stati pericolosi perché quando entrano gli attaccanti sono veramente pesanti. Oggi siamo stati bravi a metterli lì, ma abbiamo portato poco a casa. Poi dobbiamo migliorare qualcosina sui piazzati.

Tra gli elementi positivi di stasera c’è Conti: “Il ragazzo ha meritato di giocare stasera. Si è allenato bene, è stato molto presente”.

In crescendo anche Cherubini: “Ha avuto più penetrazioni nella seconda parte di gara, entrando Pafundi esalta l’uno contro uno, è un ragazzo che ha qualità. Sono convinto che crescerà e andrà a conclusione con più continuità”.

Una parola anche per Bellemo: “Un ragazzo meraviglioso, top. Professionista serio. Se vi capitasse di allenare vi auguro un ragazzo come Bellemo”.