Contestazione

Sampdoria, striscione contro la società al grido: “Via da Genova”

La tifoseria blucerchiata punta il dito contro Fredberg, Manfredi, Walker e Tey

Contestazione Sampdoria Gradinata sud Mantova

Genova. “Ecco chi infanga la nostra storia: via questi infami dalla Sampdoria“. Così recita lo striscione di contestazione spuntato al rientro delle squadre dall’intervallo di Sampdoria-Mantova (qui la cronaca).

I tifosi blucerchiati hanno contestato aspramente la società, in particolare quattro le figure mostrate dalla Gradinata Sud: Fredberg, Manfredi, Walker e Tey.

Un clima decisamente lontano da quello d’inizio partita, tutto dedicato alla nuova accoglienza in blucerchiato per Attilio Lombardo.

 

