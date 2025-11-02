Sampdoria, striscione contro la società al grido: “Via da Genova”

Genova. “Ecco chi infanga la nostra storia: via questi infami dalla Sampdoria“. Così recita lo striscione di contestazione spuntato al rientro delle squadre dall’intervallo di Sampdoria-Mantova (qui la cronaca).
I tifosi blucerchiati hanno contestato aspramente la società, in particolare quattro le figure mostrate dalla Gradinata Sud: Fredberg, Manfredi, Walker e Tey.
Un clima decisamente lontano da quello d’inizio partita, tutto dedicato alla nuova accoglienza in blucerchiato per Attilio Lombardo.