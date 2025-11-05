Sampdoria partita per Veronello: Depaoli e Ferrari tornano in gruppo

Genova. Arrivano segnali positivi dall’infermeria della Sampdoria in vista della trasferta contro il Venezia. Fabio Depaoli e Alex Ferrari sono tornati ad allenarsi in gruppo, completando il percorso di recupero dai rispettivi infortuni. Due rientri importanti per mister Gregucci e il suo staff.

Restano invece alle prese con il recupero Altare, Pedrola e Ravaglia, mentre proseguono con terapie personalizzate Albildgaard, Malagrida e Narro.

Aggiornamento regolamentare con l’arbitro Ghersini

Prima della partenza per Veronello, la squadra ha partecipato a un incontro di aggiornamento tecnico con un membro della CAN: l’arbitro Davide Ghersini, della sezione AIA Genova, ha illustrato le ultime novità regolamentari e le più recenti interpretazioni normative in ambito arbitrale.

Biglietti per Venezia-Sampdoria: le regole per l’acquisto

È stata inoltre comunicata la regolamentazione relativa alla vendita dei biglietti per la gara di sabato.

La vendita è vietata ai residenti nella provincia di Genova.

I non residenti potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti, al costo di 28,50 euro (più diritti di prevendita e servizio di trasporto auto dedicato dal “Venice Gate Parking” dello stadio).

La prevendita è aperta da oggi, mercoledì 5 novembre alle ore 15:00 e si chiuderà venerdì 7 novembre alle ore 19:00.