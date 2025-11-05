  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Aggiornamenti

Sampdoria partita per Veronello: Depaoli e Ferrari tornano in gruppo

Vietata la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Genova per la partita di sabato al "Penzo"

Generico novembre 2025

Genova. Arrivano segnali positivi dall’infermeria della Sampdoria in vista della trasferta contro il Venezia. Fabio Depaoli e Alex Ferrari sono tornati ad allenarsi in gruppo, completando il percorso di recupero dai rispettivi infortuni. Due rientri importanti per mister Gregucci e il suo staff.

Restano invece alle prese con il recupero Altare, Pedrola e Ravaglia, mentre proseguono con terapie personalizzate Albildgaard, Malagrida e Narro.

Aggiornamento regolamentare con l’arbitro Ghersini

Prima della partenza per Veronello, la squadra ha partecipato a un incontro di aggiornamento tecnico con un membro della CAN: l’arbitro Davide Ghersini, della sezione AIA Genova, ha illustrato le ultime novità regolamentari e le più recenti interpretazioni normative in ambito arbitrale.

Biglietti per Venezia-Sampdoria: le regole per l’acquisto

È stata inoltre comunicata la regolamentazione relativa alla vendita dei biglietti per la gara di sabato.
La vendita è vietata ai residenti nella provincia di Genova.

I non residenti potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti, al costo di 28,50 euro (più diritti di prevendita e servizio di trasporto auto dedicato dal “Venice Gate Parking” dello stadio).

La prevendita è aperta da oggi, mercoledì 5 novembre alle ore 15:00 e si chiuderà venerdì 7 novembre alle ore 19:00.

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.