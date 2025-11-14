Salvini contro il corteo degli studenti genovesi: “Volantino choc, odio e menzogne non ci fermeranno”

Genova. La mobilitazione degli studenti genovesi di venerdì mattina, il cosiddetto “No Meloni Day”, è balzato alle cronache nazionali dopo che il ministro Matteo Salvini ha pubblicamente denunciato sui social la presenza di un volantino che lo ritrae vestito con divise militari insieme alla premier Giorgia Meloni, a Benjamin Netanyahu e a Donald Trump.

Il volantino – più un manifesto, in realtà, visto che sembra sia incollato su qualche superficie – riporta la dicitura ‘Il Quarto Reich’, commento e illustrazione cui Salvini ha risposto via Facebook: “Genova, manifestazione contro il governo. Questo è il livello (disgustoso) di chi ci critica. Il loro odio e le loro menzogne non ci fermeranno”.

Non è chiaro dove il manifesto sia stato affisso e dove sia stato fotografato, e il ministro non specifica altro che la città. Sul tema è però intervenuto anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci: “Da parte mia e di tutta la giunta regionale voglio esprimere la massima solidarietà e vicinanza alla presidente del consiglio Giorgia Meloni e al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ancora una volta oggetto di violenti attacchi, oggi a Genova. Regione Liguria condanna con fermezza questo episodio: spiace che messaggi come questo arrivino dal nostro capoluogo. La violenza, sia essa fisica o verbale, è inaccettabile, e sempre da rigettare”.

Anche il presidente del consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari, ha voluto commentare la vicenda “Nessuna tolleranza per chi, nel 2025, continua a diffondere odio politico e a fomentare violenza nei confronti di chi non è allineato al loro pensiero. È giunto il momento di mettere un freno a questa escalation violenta che rimanda la nostra memoria ai terribili anni di piombo. Mai più”.

“L’odio e le menzogne dei violenti Pro-Pal e dei giovani dei centri sociali e dell’estrema sinistra, mascherati da pseudo studenti, non ci fermeranno. Noi andiamo avanti per il bene dei liguri e degli italiani. Massima solidarietà alla premier Giorgia Meloni e al vicepremier Matteo Salvini”, commentano i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi che accusano “Pd, sinistre e Silvia Salis” di “corteggiare e fomentare estremisti di sinistra e Antifa in assenza di fascismo”.