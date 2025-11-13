Ultimatum di Salvini ad Autostrade: “Partano tutti i cantieri e senza aumenti delle tariffe”

Genova. “O partono tutti i cantieri previsti, senza eccessivi aumenti tariffari, oppure si ridiscute tutto. Sono disponibile a ridiscutere tutto, ma proprio tutto, dal punto di partenza”. È l’ultimatum che il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha lanciato ad Autostrade per l’Italia durante un intervento a margine di un’audizione alla Camera.

Si parla di ultimatum perché il ministro non si farebbe problemi, in caso di ulteriore disappunto, a rivedere sia le concessioniin capo ad Aspi sia il piano economico finanziario della società, del valore di circa 30 miliardi, che è al vaglio del ministero proprio in questa fase.

La posizione di Salvini rimanda anche ad alcuni input genovesi: da mesi è in atto un duro confronto tra il Comune e Autostrade sulle risorse necessarie per mettere in sicurezza le infrastrutture cittadine, in primo luogo ponti, passerelle e cavalcavia.

Prima era stata la sindaca Silvia Salis a lanciare l’allarme sul rischio dei fondi in meno per la sicurezza a causa degli extracosti del tunnel subportuale, ma più di recente anche l’assessore Massimo Ferrante ha avvertito che molti dei 620 viadotti cittadini rischiano chiusure o limitazioni al traffico se Aspi non stanzierà quei 40 milioni richiesti dal Comune.

Tali fondi, chiesti tramite una revisione dell’accordo sui ristori dovuti per i danni del crollo del Morandi, dovrebbero essere dirottati sulla manutenzione della rete viaria cittadina.

“Non mi sembra che stiano investendo tutto quello che avevano promesso di investire, a partire da Genova, che è una città ferita e la ferita è ancora aperta – ha aggiunto Salvini, parlando sempre di Aspi – mi sembra che ci siano tempi troppo lunghi e fondi non sufficienti. O fanno tutto quello che si sono impegnati a fare, o sono disponibile a rivedere tutto. Che ci siano code perenni e manutenzioni che vanno a rilento con dividendi da centinaia di milioni di euro e profitti dell’8% annuo è una cosa per me inaccettabile. Non solo a Genova, ma penso all’Adriatica, penso all’A1 e penso ad altri tratti”.

“Mi sembra – ha concluso alla Camera – che lo stesso rendimento che i fondi privati non vogliono mettere in discussione, superiore all’otto per cento, non sia compatibile con la lentezza con cui procedono i lavori, quindi o mi convincono ad andare avanti, oppure si può anche rivedere tutto da capo”.