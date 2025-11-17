Gli effetti del maltempo, a Marassi crolla un muro in salita dell’Orso

Genova. Dopo le piogge, le frane. Allerta meteo ormai conclusa, la perturbazione si è spostata verso il levante e la Toscana, ma nelle prossime ore Genova dovrà fare i conti con terreni saturi di precipitazioni e quindi la possibilità di frane e smottamenti.

Così nella notte è crollato un muro in salita dell’Orso, a Marassi, creuza che collega via Amarena, via Biga, via della Zebra e via Pietro Fessia con corso Sardegna e via Fereggiano.

Il movimento franoso, partito da un muro privato all’altezza di via Fessia 4, ha reso necessario interdire un tratto della salita. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco per accertare che non fosse presente nessuno sulla creuza al momento del crollo.

Presenti anche tecnici di Ireti per la fuga di gas da una tubatura. La situazione è già stata messa in sicurezza ma sono da valutare gli effetti sull’erogazione alle utenze vicine.

Sempre nella notte si è verificato un crollo di un muro anche in via Sessarego a Bogliasco. Il cedimento ha impegnato per diverse ore i pompieri che hanno scavato a lungo per accertarsi che non vi fosse nessuna persona coinvolta.

Ancora in Bassa Valbisagno, nel quartiere di Quezzi, un altro muretto è crollato ieri in via del Brusato. La strada è ancora percorribile nonostante una strettoia. Nella mattinata di lunedì intervento dei vigili del fuoco in via Fereggiano, nel tratto a monte di via Pastonchi, per la rimozione di un ramo pericolante sulla carreggiata. Sul posto anche i tecnici di Aster.

Un altro crollo ha interessato un tratto di salita Gerbidi, sulle alture di Marassi. Al Biscione, in via Loria, sono partite le operazioni di messa in sicurezza del lampione deformato a causa della cauta di un pino che sabato pomeriggio si è appoggiato sui cavi elettrici.

Nelle ultime 24 ore sono stati un centinaio gli interventi svolti dai vigili del fuoco di Genova tra smottamenti, alberi caduti e allagamenti.