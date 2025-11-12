Rugby, weekend francese per la Rappresentativa ligure Under 16

Genova. La Rappresentativa Ligure U16 ha vissuto una bellissima esperienza di rugby, amicizia e condivisione in occasione del 1° Torneo del Mediterraneo disputato a Nizza domenica 9 novembre.

I ragazzi della nostra regione, oltre a misurarsi con loro nel torneo, si sono allenati e hanno vissuto due giorni con i loro coetanei di Piemonte, Comité PACA e Corsica: insieme hanno condiviso tanti bei momenti di rugby e di scambio, hanno guardato la partita di Nationale allo stadio a Nizza, mangiato insieme, dormito tutti nello stesso hotel, tifato Italia guardando in tv la vittoria contro l’Australia, sono stati sul campo con tutti i tecnici lavorando secondo le diverse metodologie, confrontandosi e migliorando.

L’analisi dello staff tecnico ligure: “Lo scopo di questa attività era far vivere ai ragazzi un momento di rugby diverso da quello che vivono abitualmente, un’occasione di arricchimento e crescita individuale. L’interesse tecnico era rivolto principalmente alla capacità di adattamento dei singoli al contesto, al tipo di rugby da praticare e al comportamento in campo e fuori e ci riteniamo soddisfatti dei riscontri avuti sia sul piano attitudinale e tecnico che comportamentale. Il focus durante il torneo è stato sulla prestazione, sulla consapevolezza delle scelte e sull’attitudine con cui queste venivano applicate ed è stato bello vedere i ragazzi soddisfatti e felici di quanto messo in campo e consapevoli di ritornare a casa cresciuti dal punto di vista tecnico e motivati a fare sempre meglio”.

“Non mi stancherò mai di sottolineare l’importanza di questi scambi internazionali – ribadisce Emanuele Capelli, vicepresidente del CR FIR Liguria che ha accompagnato la squadra nella trasferta – e del grande valore che hanno per i ragazzi sia dal punto di vista tecnico che umano e culturale: abbiamo appena vissuto una bellissima esperienza che ci auguriamo di ripetere tante altre volte, magari anche con categorie diverse”.