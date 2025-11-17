Rugby, gli Azzurri convocati per il test match contro il Cile

Genova. Iniziata ufficialmente la settimana in avvicinamento al Test Match contro il Cile, terzo ed ultimo appuntamento della Nazionale Italiana Maschile nelle Quilter Nations Series. Gli Azzurri affronteranno i sudamericani sabato 22 novembre alle 21.10 allo stadio Ferraris di Genova con diretta prevista sui canali Sky Sport e Rai.

La squadra guidata da Gonzalo Quesada proseguirà la preparazione a Torino con allenamenti previsti nelle giornate di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 novembre presso gli impianti del Cus Torino. La partenza per Genova è in programma giovedì 20 novembre, mentre venerdì 21 novembre è in calendario alle 11.45 il Team Run allo Stadio Ferraris.

Nel gruppo Azzurro, in preparazione all’ultimo Test Match del 2025, rientro nella lista dei convocati per Michele Lamaro che torna a disposizione dello staff tecnico dell’Italia dopo essersi fermato per infortunio a Udine in preparazione alla partita contro l’Australia. Invitato a prendere parte al raduno Giovanni Montemauri, mediano di apertura delle Zebre.

Questo il calendario completo delle partite dell’Italia:

Italia v Australia 26-19, Udine – Bluenergy Stadium

Italia v Sudafrica 14-32, Torino – Allianz Stadium

Italia v Cile – 22.11.25 – Genova, Stadio L. Ferraris – ore 21.10

Questa la lista dei giocatori convocati:

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 68 caps)

Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 57 caps)

Muhamed HASA (Zebre Parma 3 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 36 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 19 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 5 caps)

Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, 2 caps)

Giacomo NICOTERA (Stade Français, 36 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 57 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 8 caps)

Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, esordiente)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 66 caps)

Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 14 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 32 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 7 caps)

Giacomo FERRARI (Zebre Parma, esordiente)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 48 caps)

David ODIASE (Zebre Parma, 3 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 37 caps)

Mediani di mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 18 caps)

Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 20 caps)

Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 36 caps)

Mediani di apertura

Giacomo DA RE (Zebre Parma, 5 caps)

Paolo GARBISI (Toulon, 49 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Toulon, 48 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 16 caps)

Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 33 caps)

Ali/Estremi

Mirko BELLONI (Zebre Parma, 2 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 30 caps)

Monty IOANE (Lione, 41 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 9 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 8 caps)

Edoardo TODARO (Northampton Saints, esordiente)

Invitato

Giovanni MONTEMAURI (Zebre Parma, esordiente)

Atleti non considerati per infortunio:

Tommaso ALLAN (Perpignan, 87 caps)

Matteo CANALI (Zebre Parma, 2 caps)

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 20 caps)

Dino LAMB (Canon Eagles, 12 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 33 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 65 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 16 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 17 caps)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 19 caps)