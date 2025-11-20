Rugby, ecco il XV titolare dell’Italia per la sfida al Cile

Genova. Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà il Cile sabato 22 novembre alle 21.10 allo Stadio Ferraris di Genova, terzo ed ultimo appuntamento degli Azzurri nelle Quilter Nations Series con diretta prevista su Sky Sport Arena, NowTv, Rai Sport, Raiplay.

Per il primo confronto assoluto contro la squadra sudamericana, sono dieci i cambi nel XV titolare rispetto al precedente Test Match contro il Sudafrica.

Triangolo allargato inedito con Capuozzo, Ioane e Belloni che torna a vestire la maglia dell’Italia dal primo minuto dopo il Tour Estivo. Coppia di centri formata da Menoncello e Marin – insieme contro la Namibia lo scorso giugno – mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Da Re – al quarto cap da titolare nel 2025 con gli Azzurri – e Alessandro Garbisi.

In terza linea, insieme al rientrante capitan Lamaro, ci sarà Izekor e la conferma di Lorenzo Cannone. In seconda linea prima partita stagionale da titolare per Ruzza che sarà affiancato da Niccolò Cannone, mentre la prima linea sarà formata da Hasa, Di Bartolomeo – entrambi alla prima partita da titolare in Italia – e Ferrari.

In panchina, insieme agli esordienti Opoku e Todaro, pronti a subentrare Dimcheff, Fischetti, Zilocchi, Zuliani, Page-Relo e Brex.

Oltre a Riccioni – fermatosi nell’allenamento di martedì – non sarà a disposizione per il match contro il Cile anche Stephen Varney: il mediano di mischia, nominato Player of the Match contro l’Australia, ha riportato nell’allenamento di mercoledì mattina una frattura costale. Ulteriori accertamenti non hanno evidenziato quadri di particolare gravità, ma il giocatore non potrà scendere in campo nell’ultimo Test Match degli Azzurri nel 2025. In serata si unirà al gruppo dell’Italia Alessandro Fusco, mediano di mischia delle Zebre.

Dirigerà la partita il fischietto inglese Adam Leal.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 30 caps)

14 Mirko BELLONI (Zebre Parma, 2 caps)

13 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 33 caps)

12 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 16 caps)

11 Monty IOANE (Lione, 41 caps)

10 Giacomo DA RE (Zebre Parma, 5 caps)

9 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 18 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 32 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 48 caps) – capitano

6 Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 7 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 66 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 57 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 68 caps)

2 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 5 caps)

1 Muhamed HASA (Zebre Parma 3 caps)

A disposizione:

16 Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, 2 caps)

17 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 57 caps)

18 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 24 caps)

19 Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, esordiente)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 37 caps)

21 Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 20 caps)

22 Juan Ignacio BREX (Toulon, 48 caps)

23 Edoardo TODARO (Northampton Saints, esordiente)