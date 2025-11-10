Pedaggi autostradali, dal 2026 rimborsi per i cantieri: come funzionerà

Italia. Dal 2026 chi si trova bloccato nel traffico in autostrada a causa di cantieri che limitano la circolazione potrà ottenere rimborsi dei pedaggi, calcolato sulla base della riduzione del pedaggio nella tratta interessata dai lavori.

L’Autorità di regolazione dei trasporti, Art, ha presentato la sua proposta sui rimborsi del pedaggio in caso di disagi. Tuttavia ci sono una serie di esclusioni che hanno già fatto scattare le critiche delle associazioni di consumatori.

La prima è che nessun ristoro è previsto quando i cantieri sono interventi urgenti in seguito a eventi eccezionali, ad esempio un’alluvione o una frana, l’altra è che nessun rimborso è previsto in caso di interventi programmati sulla rete e segnalati in anticipo. Condizioni che restringono molto il campo.

Ad ogni modo, se oggi il tema dei rimborsi è demandato ai singoli concessionari – Aspi per esempio ha già un suo meccanismo di cashback – con la proposta dell’Autorità garante la normativa sarebbe equiparata e resa più chiara per tutti.

La proposta di Art, come funzionano i rimborsi dei pedaggi autostradali

I rimborsi dei pedaggi autostradali in caso di cantieri e traffico bloccato si basano su sette criteri: il restringimento della tratta, la lunghezza, la durata del cantiere, l’impatto sui tempi di percorrenza della strada, quante corsie sono state chiuse, quante risultano occupate dai lavori e altri eventuali cambiamenti alla circolazione. Il calcolo spetterà ai concessionari, che però dovranno avvalersi di una tabella predisposta dallo stesso garante.

In media, su tratte fino a 30 chilometri di strada il pedaggio sarà rimborsato in presenza di cantieri (non urgenti e non programmati) senza soglie minime di ritardo. Tra 30 e 50 chilometri la restituzione partirà dopo 10 minuti di ritardo, che salgono a 15 minuti se il tragitto supera i 50 chilometri.

In caso di lunghe code scatterà un rimborso completo se il blocco supera le quattro ore. Altrimenti sarà del 75% se il traffico dura tra i 180 e i 239 minuti e del 50% per i blocchi tra 120 e 179 minuti.

Inoltre, per i titolari di abbonamenti viene prevista la possibilità di restituirli senza costi se i lavori sull’autostrada obbligano i pendolari a scegliere un percorso alternativo rispetto a quello che farebbero tutti i giorni, fuori dall’autostrada.

Per coloro che hanno diritto al rimborso dei pedaggi autostradali, i soldi dovrebbero arrivare sulla stesso conto con cui hanno effettuato il pagamento (se sono registrati sull’app) da parte degli operatori di telepedaggio.

Le critiche del Codacons

“Con decenni di ritardo, finalmente stiamo arrivando a una regolamentazione dei diritti degli utenti autostradali che, da sempre, subiscono senza alcuna difesa i disservizi autostradali – dice il presidente del Codacons Gianluca Di Ascenzo – una rivoluzione importantissima che, però, va semplificata e resa più aderente alle reali esigenze degli automobilisti per portare i loro diritti allo stesso livello di quelli dei passeggeri di treni e aerei”.

Secondo il Codacons, la dicitura “eventi perturbativi” è troppo generica e rischia di generare contenziosi. Inoltre, l’indennizzo totale è previsto solo per blocchi di almeno quattro ore: un tempo per cui oltre a un rimborso sarebbe necessario un risarcimento.

Rimborsi pedaggi autostradali, quando si parte e come avvengono

Se approvate, le nuove regole dovrebbero entrare in vigore ad aprile 2026 per i viaggi all’interno di una tratta autostradale gestita da un unico concessionario, mentre per quelle che coinvolgono più concessionari i tempi slittano ad agosto.

L’indennizzo sarà comunicato tramite app entro dieci giorni dal viaggio, accumulato come credito elettronico erogabile con l’importo minimo di almeno un euro. Per il telepedaggio o i pagamenti con carte elettroniche, l’importo sarà riaccreditato entro cinque giorni. Per chi paga in contanti, a mezzo bonifico entro dieci giorni dalla richiesta di indennizzo. Gli utenti con abbonamento, infine, possono essere risarciti della quota parte non fruita.

Il cashback di Aspi esiste già, ma…

In base al servizio Cashback Autostrade per l’Italia prevede la possibilità di restituire parte del pedaggio o l’intera cifra nel caso di cantieri per lavori che impattano la fluidità del transito a causa della riduzione delle corsie originariamente disponibili (esclusa la corsia di emergenza).

“Non si ha diritto al rimborso nel caso di cantieri per ripristini di sicurezza urgenti dovuti ad incidenti, né per ritardi causati da traffico intenso, incidenti, eventi meteo, manifestazioni, o qualunque altra motivazione diversa dai lavori”, si legge però sul sito di Aspi.

Il Cashback è disponibile per privati, partite Iva e aziende che pagano con dispositivi di telepedaggio, carte o contanti. Per accedere al servizio è necessario registrare la targa o il dispositivo di telepedaggio per ottenere il rimborso automaticamente ogni volta che se ne ha diritto.