L'incidente mortale

Morte di Roberto Frau, una raccolta fondi per la figlia Luna: “L’amore di suo padre continua a vivere”

Nicola Zucca, amico e collega di Frau, ha lanciato un'iniziativa che ha già superato le 350 donazioni, tutte destinate a supportare l’adorata figlia del 51enne

roberto frau

Genova. Arenzano si stringe intorno a Luna, la figlia di Roberto Frau, l’uomo di 51 anni morto martedì 11 novembre in un incidente in moto in via Pra’.

Nicola Zucca, amico e collega di Frau, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe ha già superato le 350 donazioni, tutte destinate a supportare l’adorata figlia del 51enne: “Più di ogni cosa, Roberto era un padre meraviglioso. L’amore che nutriva per sua figlia Luna e che lei ricambiava con la stessa intensità era qualcosa di visibile a tutti: un legame speciale, profondo, indissolubile. Luna era la sua gioia, il suo orgoglio, la sua ragione di essere”.

“Questa raccolta fondi è il nostro modo per abbracciare Luna, per farle sentire che non è sola e che l’amore di suo padre continua a vivere attraverso tutti noi che lo abbiamo amato – prosegue Zucca – Vogliamo assicurarle un futuro più sereno, darle le opportunità che Roberto avrebbe voluto garantirle, sostenerla in questo momento così difficile”.

La raccolta fondi ha già superato i 25mila euro, donazioni piccole e grandi da parte di persone che hanno voluto mostrare vicinanza morale e concreta a Luna.

Sull’incidente, intanto, proseguono gli accertamenti, affidati agli agenti della sezione Infortunistica della polizia locale. Secondo la ricostruzione iniziale Frau, a bordo della sua moto d’epoca, procedeva in direzione levante dietro un’auto che avrebbe messo la freccia per svoltare a destra e infilarsi in un parcheggio. Il motociclista non è riuscito a evitare l’impatto ed è stato sbalzato di sella, andando a sbattere contro gli altri veicoli. Tutti vani, purtroppo, i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori dell’ambulanza subito intervenuti sul posto.

