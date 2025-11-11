Roberto Frau, chi era il motociclista morto nell’incidente sull’Aurelia a Pra’

Genova. Roberto Frau aveva due grandi passioni. Una era la sua moto – un Gs Bmw d’epoca – la stessa che guidava oggi, martedì 11 novembre, quando ha avuto l’incidente che gli è costato la vita. L’altra, la principale, era sua figlia, una splendida adolescente con la quale, spesso, scorrazzava per la riviera e l’entroterra proprio in sella al Gs. Spesso era lei a chiedergli “Papà, mi porti a fare un giro?” e lui non sapeva dire di no.

Roberto Frau, la vittima dell’incidente avvenuto stamani a Pra’, sulla Aurelia, aveva 51 anni ed era un professionista nel settore immobiliare. Aveva una società intestata a suo nome e più di recente era diventato mediatore immobiliare. Lavorava per Iad Italia, un’azienda del campo. Anche nel suo lavoro, dicono gli amici e i clienti, metteva tutto se stesso.

Abitava ad Arenzano, dove era piuttosto conosciuto, e quotidianamente utilizzava proprio la moto per raggiungere il centro o per altri spostamenti lavorativi. Come quello di oggi.

La dinamica dello schianto, secondo quanto accertato finora dalla sezione Infortunistica della polizia locale, è la seguente: poco dopo le 9.30 Roberto Frau stava viaggiando in via Pra’ verso levante in un tratto dell’Aurelia dove sono presenti due corsie per quel senso di marcia, una dedicata agli autobus e una a tutti gli altri veicoli.

Un’auto che procedeva davanti alla moto, sulla corsia di sinistra, ha messo la freccia e curvato leggermente verso destra per parcheggiare. La Bmw proprio in quel momento stava superando sulla destra, sulla linea di separazione tra le due corsie, e ha impattato contro la macchina. La moto si è abbattuta a terra ed è finita contro un’auto in sosta. I soccorsi sono arrivati immediatamente ma per il 51enne non c’è stato nulla da fare.