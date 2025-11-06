Genova. A seguito di un sopralluogo dei tecnici del Comune di Genova, questa mattina è stata transennata un’area all’interno del parco delle Mura in via Carso a pochi passi dalla stazione della funicolare, a causa di una criticità riscontrata sugli apparati radicali di alcuni alberi.

Sul posto è arrivata la polizia locale che ha posto il nastro rosso e bianco introno alla zona interessata dalla verifica e alcuni passaggi pedonali a monte e a valle dell’area in via precauzionale. Dopo le prime valutazioni è stata quindi decisa la chiusura della strada in termini precauzionali. Anche il trasporto pubblico sarà rimodulato. Si sta valutando l’eventuale abbattimento degli alberi.

Secondo le prime ipotesi, ancora da accertare, le cause dell’ammaloramento degli alberi potrebbero essere stati gli scavi fatti in questi mesi per costruire la nuova centralina elettrica con la relativa “trincea” per il passaggio dei cavi. Una costruzione già finita al centro delle polemiche per via dei lavori di allargamento di un ristorante della zona, la cui maggior necessità di potenza ha imposto ai progettisti l’inserimento di questa centralina, la cui localizzazione è stata trovata proprio al centro dell’area verde.