  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Confronto

Riforma sanità, i dubbi dei medici del Villa Scassi. Bucci rassicura: “Mai più ospedali di serie B”

A Sampierdarena il primo incontro sulla rivoluzione in Liguria, la "scissione" della Asl 3 preoccupa i professionisti. Il governatore: "Stipendi livellati verso l'alto, concorsi più attrattivi"

Generico novembre 2025

Genova. Primo incontro sulla riforma della sanità regionale all’ospedale Villa Scassi, dove il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò hanno incontrato nel pomeriggio i professionisti sanitari – in maggioranza medici – per illustrare i contenuti della legge in fase di approvazione e raccogliere osservazioni e contributi dal personale. Presenti anche Paolo Bordon, direttore dell’area Salute della Regione Liguria, e il presidente dell’Ordine dei medici di Genova Alessandro Bonsignore.

Secondo il ridisegno della sanità predisposto dalla giunta Bucci, l’ospedale Villa Scassi si troverà di fatto suddiviso tra due diverse realtà: la nuova Azienda Tutela Salute Liguria, che riunirà sotto di sé tutte e cinque le Asl trasformandole in aree sociosanitarie, e l’Azienda Ospedaliera Metropolitana che ingloberà anche il San Martino e il Galliera oltre al futuro polo di Erzelli.

E proprio da qui nascono i principali timori dei professionisti in servizio a Sampierdarena, molti dei quali si occupano sia di attività ospedaliera sia di servizi territoriali. “Ciò che spaventa è che la Asl 3 verrà spaccata in due blocchi, molti ruoli servono da una parte e dall’altra”, sottolinea tra gli altri Nicoletta Gandolfo, direttrice del dipartimento Immagini della Asl 3.

Ma cosa succederà dal 1° gennaio 2026? “Sarebbe folle impedire la trasversalità, chi segue entrambi gli ambiti continuerà a farlo”, assicurano Nicolò e Bordon. “Già oggi ci sono molte attività su aziende diverse, quindi non è un problema. Quello che è importante è che le cose che funzionano oggi, cioè le buone integrazioni tra ospedale e territorio, devono poter funzionare anche in futuro, altrimenti sarebbe un errore enorme. Quindi ci impegniamo affinché questo succeda”, garantisce Bucci.

La novità è che potrebbero rientrare nella futura Azienda Ospedaliera Metropolitana anche gli ospedali più piccoli – Micone, Gallino e la Colletta di Arenzano – che in origine dovevano restare sotto l’Atsl. “Ci sono state delle proposte per rivedere questa nostra decisione – spiega Nicolò -. Noi non abbiamo fatto ancora una legge definitiva, è un disegno di legge che adesso avrà il suo iter delle commissioni, ma prima noi vogliamo sentire anche tutti gli operatori”.

Tra i punti più critici emerge la futura integrazione con l’Irccs e la parte universitaria che oggi gravita solo sul San Martino. Alcuni medici paventano nuove disparità basate sui differenti contratti applicati: chi non dispone di ore da dedicare alla ricerca, e quindi ha meno pubblicazioni all’attivo, rischierebbe di rimanere penalizzato ai fini della carriera. “L’università non è una minaccia, vogliamo sia un’opportunità per tutti“, rimarca Bordon senza però dissipare tutte le preoccupazioni.

Generico novembre 2025

Parola d’ordine “omogeneizzazione” perché, scandisce Bucci, “non ci saranno più ospedali di serie A e di serie B, ma tutti saranno in condizioni di dare un eccellente servizio ai cittadini”. Promesse che dovranno tradursi soprattutto in rinforzi sugli organici, secondo le aspettative espresse dai medici intervenuti, a partire dal direttore del pronto soccorso Alessandro Rollero. E gli stipendi? “Verranno livellati verso l’alto, non perderete un euro”, insistono Bucci e Bordon. “Questo ci consentirà anche di rendere più appetibili i concorsi“, aggiunge il governatore. Altro argomento spinoso, quello delle mobilità “coatte” tra quelli che diventeranno presidi della stessa azienda ospedaliera: “Saranno su base volontaria – risponde Bonsignore – oppure serviranno accordi sindacali”.

Non è un tema di tifoserie pro o contro – interviene alla fine Luca Infantino, segretario generale Funzione Pubblica Cgil Genova -. Quello che non vogliamo è vederci calare le cose dall’alto. Mancano professionalità e strutture. Serve chiarezza in ogni termine e coinvolgimento di tutte le forze sindacali, al di là di chi sottoscrive i contratti”.

Bucci ricorda che “la riforma non è fatta per risparmiare”, perché l’obiettivo è “spostare risorse dal back office alle cure al cittadino. Nel 2026 le risorse per la sanità saranno di più, e nel 2027 ancora di più”. L’intenzione resta quella di approvare la legge entro l’anno per partire dal 1° gennaio col nuovo assetto, ma “noi abbiamo previsto dai nove ai dodici mesi per portarlo a regime – chiarisce il presidente ligure -. Ci vorrà tempo. Continueremo a fare discorsi coi lavoratori e a parlare coi cittadini. Sono loro che dovranno dire se la riforma funziona o no”.

Dal punto di vista politico il dialogo con l’opposizione riprenderà dal documento in nove punti con la contro-riforma proposta dal centrosinistra: un “modello alternativo” che rifiuta l’azienda unica e la fusione degli ospedali puntando invece sulla prossimità.

Più informazioni
leggi anche
Generico novembre 2025
Alternativa
Sanità, l’opposizione presenta a Bucci la contro-riforma: “No azienda unica, partiamo dal basso”
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.