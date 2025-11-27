Riforma dei municipi, si parte: 5,3 milioni per le manutenzioni, 55 assunzioni e forum di ascolto dei cittadini

Genova. E’ partito oggi, con la presentazione alla stampa delle linee guida, il percorso che porterà nei prossimi anni alla riforma dei municipi, uno dei pilastri della proposta politica della giunta Salis. Un cambiamento radicale di prospettiva per quanto riguarda l’azione amministrativa, che prevede una serie di meccanismi di partecipazioni di cittadini e reti sociali, sostenuto da una maggiore disponibilità economica per i nove municipi e un potenziamento delle risorse umane.

Proprio da qua parte la presentazione che la sindaca Silvia Salis oggi ha fatto durante la conferenza stampa che ha seguito la consueta riunione di giunta del giovedì: “Partiremo subito con nuove risorse – ha spiegato – nel 2026 assumeremo 18 persone in più rispetto all’organico attuale e investiremo 2.6 milioni per la manutenzione ordinaria con 300 mila euro pronti per quella straordinaria”. Nel 2027 il percorso si rafforzerà con altre 37 assunzioni e ulteriori denari: 2,7 mlioni per le manutenzioni ordinarie e 450 per quello straordinarie”.

Ma non solo: in tutto il 2026 saranno attivati percorsi di condivisione e partecipazione attraverso la consultazione dei municipi, della commissione comunale preposta e dei territori, a cui saranno presentate le proposte e le modifiche all’attuale ordinamento elaborate dall’amministrazione comunale insieme ai nove parlamentini. Un percorso tracciato dall’assessore Davide Patrone, con delega, tra le altre cose, al decentramento amministrativo. Decentramento che ha come obiettivo potenziare la risposta “sussidiaria” delle competenze comunali, come la gestione di rifiuti, mobilità, sicurezza e, appunto, manutenzioni.

“La chiave di questa riforma sarà il rinnovo e il potenziamento dei processi partecipativi dei cittadini alle decisioni dell’amministrazione – ha spiegato l’assessore – oltre a prevedere della modifiche statutarie, intendiamo introdurre delle nuove forme di partecipazione, seguendo il modello di altre città, come Bologna, dove sono state sperimentate con ottimi risultati”. L’idea è quella di istituzionalizzare dei forum, uno per ogni municipio, dove cittadini, associzioni e comitati possano proporre temi relativi alla gestione “dei beni comuni”, con un meccanismo strutturato di ascolto e restituzione, dopo una fase rielaborativa da parte degli uffici tecnici del comune. Questa nuova struttura sarà sperimentata per un anno presso il municipio I Centro Est, per poi eventualmente affinarla e allargarla al resto della città.