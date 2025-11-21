  • News24
Rifiuti in Medio Ponente: si va verso una commissione e un consiglio monotematico

Avs: "La gestione dei rifiuti e la tutela della salute dei cittadini del Medio Ponente non possono essere liquidate frettolosamente"

Genova. Il futuro del ciclo dei rifiuti nel Medio Ponente sarà oggetto di un approfondimento istituzionale specifico. È quanto emerso dalla Conferenza Capigruppo svoltasi ieri, 19 novembre, che ha valutato la mozione presentata dal Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) sulla chiusura del ciclo dei rifiuti e la contrarietà all’ipotesi inceneritore.

Riconoscendo la centralità e la delicatezza del tema per il territorio, è stato stabilito che il documento non verrà discusso nell’ordinaria amministrazione, ma seguirà un iter dedicato per garantire il massimo confronto democratico.

La mozione sarà infatti discussa prioritariamente all’interno di una Commissione consiliare dedicata, convocata ad hoc per analizzare nel dettaglio le criticità dell’attuale pianificazione e le proposte alternative di Economia Circolare avanzate da AVS. Inoltre, si apre concretamente la strada per la convocazione di un Consiglio Municipale monotematico, che permetterà di affrontare la questione con la dovuta attenzione e il necessario coinvolgimento pubblico.

“Accogliamo con favore la decisione di dedicare spazi specifici a questo tema cruciale,” dichiara la capogruppo Giorgia Parodi. “La gestione dei rifiuti e la tutela della salute dei cittadini del Medio Ponente non possono essere liquidate frettolosamente. Il passaggio in Commissione e l’ipotesi del Consiglio monotematico sono segnali importanti che ci permetteranno di portare i dati tecnici e le istanze del territorio nelle sedi opportune.”

