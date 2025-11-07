Prova a sfuggire ai controlli al casello ma viene notato per le manovre: ricercato turco arrestato a Genova

Genova. Ha provato a fare delle manovre elusive per non non farsi beccare dalla polizia, ma il suo comportamento ha dato nell’occhio, finendo con l’ottenere l’effetto contrario. Così è stato fermato ed arrestato un uomo di origini turche su cui pendeva un mandato di arresto internazionale per narcotraffico.

Gli agenti, insospettiti dalla condotta di guida dell’automobilista, hanno subito fermato l’uomo. L’intuizione si è poi rilevata vincente in quanto dagli accertamenti emergeva che sul cittadino straniero pendevano due ordini di arresto emessi dall’Autorità Giudiziaria turca per reati inerenti al traffico di sostanze stupefacenti, con pene previste superiori a vent’anni di reclusione.

Gli agenti hanno arrestato subito l’uomo e lo hanno associato presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi provvedimenti.