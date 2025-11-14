  • News24
Ricercato dalla polizia vive per tre mesi nei boschi: arrestato 51enne

Durante un sopralluogo in una zona boschiva in frazione di Pomà i poliziotti hanno trovato una baracca con dentro l'uomo e un cane in precarie condizioni di salute

polizia

Genova. Si era nascosto nei boschi di San Desiderio occupando una baracca di lamiera e vivendo di ciò che trovava per evitare il carcere, visto che era stato condannato a quasi tre anni di reclusione.

L’uomo, un 51enne genovese, è stato trovato dagli agenti del commissariato Foce Sturla e portato in carcere.

Il controllo è partito da alcune segnalazioni relative a un uomo che da qualche mese si aggirava per i boschi delle alture del levante. Durante un sopralluogo in una zona boschiva in frazione di Pomà hanno trovato la baracca con dentro il 51enne e un cane in precarie condizioni di salute, subito affidato al personale della Croce Gialla per le cure del caso.

Dopo l’identificazione è emerso che l’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova nell’agosto scorso, dovendo espiare pene concorrenti per 2 anni e 9 mesi di reclusione, per svariati reati tra cui furto in appartamento e ricettazione. Il 51enne è stato accompagnato nel carcere di Marassi.

